Cette marque de voiture vient de reprendre son titre de championne de la fiabilité

Les automobilistes recherchent avant tout une voiture fiable et durable. Chaque année, un classement compare les marques les plus solides du marché. En 2025, le leader historique reprend la couronne.

toyota rav4 2026

Le marché automobile change très vite. Ces derniers mois, l’attention s’est surtout portée sur l’essor de l’électrique et sur la bataille entre les grands constructeurs. Tesla, par exemple, a perdu sa place de numéro un des ventes de voitures électriques en Europe. Volkswagen a repris l’avantage grâce à une gamme plus large et à une forte progression de ses immatriculations. Cette concurrence montre que le secteur ne se joue plus seulement sur l’innovation ou sur les volumes.

Le même constat apparaît aussi dans l’occasion. En France, les ventes de voitures électriques d’occasion ont fortement progressé en 2025. Certains modèles partent très vite, quand d’autres restent longtemps en stock. Le prix, l’autonomie et la recharge comptent beaucoup, mais ils ne suffisent pas. Pour beaucoup, la vraie différence se fait sur un point plus simple. Une voiture doit pouvoir durer longtemps sans accumuler les pannes. C’est justement ce critère qui reste décisif, toutes motorisations confondues.

Toyota a repris la première place du classement des voitures les plus fiables en 2025

D’après le Consumer Reports, Toyota est de nouveau la marque la plus fiable du marché en 2025. Le constructeur japonais reprend la première place devant Subaru, leader l’an dernier, avec un écart très réduit. Lexus complète le podium. Le classement repose sur une vaste enquête menée sur 380 000 véhicules, avec des modèles allant des années 2000 à 2026. L’étude prend en compte les problèmes signalés par les propriétaires, mais aussi les résultats aux crash-tests, les équipements de sécurité et la fiabilité observée sur les modèles récents.

Chez Toyota, plusieurs véhicules tirent les résultats vers le haut. Le Land Cruiser et le 4Runner figurent parmi les modèles les mieux notés. Le Tacoma progresse nettement par rapport à l’an passé. La Camry, de son côté, revient elle aussi à un niveau jugé bien supérieur à la moyenne. À l’inverse, Jeep, Ram et Rivian occupent les dernières places du classement. Ce retour du constructeur japonais en tête confirme une réputation installée depuis longtemps. Dans un marché en pleine mutation, la fiabilité reste encore et toujours, un argument de taille pour convaincre.


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