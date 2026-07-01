Cette étude sur les voitures neuves désigne le grand coupable de votre frustration au volant

La qualité des voitures neuves a rarement autant progressé qu'en 2026. Une vaste enquête américaine dresse pourtant un constat contrasté. Un seul équipement continue d'agacer les conducteurs au volant.

Android Auto Bug
Crédits : 123RF

Les habitacles se transforment à grande vitesse depuis quelques années. Les constructeurs y ajoutent toujours plus d'écrans, d'aides à la conduite et de fonctions connectées. Cette course à la technologie ne satisfait pourtant pas tous les conducteurs. Beaucoup réclament même des commandes plus simples et plus intuitives. Certaines marques commencent à les entendre, à l'image du nouvel OS Pleos de Hyundai qui redonne aux boutons physiques leur place face aux écrans. La qualité perçue d'un véhicule ne dépend plus seulement du moteur ou du châssis.

Une vaste enquête américaine sur les voitures neuves de 2026 vient éclairer ce paradoxe. Elle mesure la satisfaction réelle des propriétaires après trois mois d'utilisation. Le système d'infodivertissement ressort comme le principal point noir. Ce résultat n'étonne guère au vu des bugs à répétition qui frappent Android Auto sur les smartphones Samsung et Pixel. Les grands écrans tactiles séduisent sur le papier, beaucoup moins une fois sur la route, quand chaque manipulation détourne le regard de la circulation.

Les problèmes de connexion des smartphones font chuter la qualité des écrans embarqués

Cette enquête est l'Initial Quality Study 2026 de JD Power. Elle compile les réponses d'environ 78 500 automobilistes ayant acheté une voiture neuve, croisées avec les passages en atelier. La qualité globale progresse fortement, avec 175 problèmes pour 100 véhicules contre 192 un an plus tôt. Il s'agit de la meilleure amélioration annuelle enregistrée depuis 1997. Neuf des dix catégories mesurées s'améliorent. Seule celle de l'infodivertissement recule, plombée par les défauts de connexion d'Android Auto et d'Apple CarPlay. Parmi les conducteurs gênés par la distraction, 46 % pointent l'écran tactile ou le système multimédia.

Le paradoxe se lit aussi dans le palmarès des progrès. Le porte-gobelet signe la plus forte amélioration de l'année, grâce à un meilleur placement et à sa compatibilité avec davantage de contenants. Un détail modeste séduit donc plus qu'une dalle tactile dernier cri. Côté marques, Porsche domine le classement général avec 138 problèmes pour 100 véhicules. Ford mène le segment grand public devant Nissan et Buick. La simplicité redevient un argument de vente, au moment où l'écran de bord peine encore à convaincre.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Redmi Note 15 Pro 5G : le puissant smartphone Xiaomi avec capteur photo 200 MP passe à prix mini !

Vous pensez qu’un smartphone performant est forcément très cher ? Détrompez-vous, vous pouvez trouver en ce moment un modèle avec des caractéristiques très intéressantes pour seulement 235 euros. On vous…

Des visuels des Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 avec leurs coques officielles ont fuité

Les nouveaux smartphones pliables de Samsung s’exhibent dans leurs coques de protection officielles, nous donnant un bel aperçu de leur design. Samsung devrait tenir une conférence Galaxy Unpacked dans le…

POCO F8 Ultra : plus de 360 € de réduction sur le smartphone ultra-puissant de Xiaomi, vite !

Soldes d’été + codes promo AliExpress + promotion PayPal = les meilleurs prix du moment, tout simplement. Cet alignement des offres promotionnelles est exceptionnel comme vous pouvez le constater avec…

Samsung tease le nouveau design du Galaxy Z Fold 8 avec une vidéo de pizza

Samsung a publié six petites vidéos pour teaser l’arrivée du Galaxy Z Fold 8 et de son nouveau format d’écran tout en largeur. On s’approche du lancement des nouveaux smartphones…

Sony WH-1000XM6 à prix sacrifié : le casque premium atteint son prix le plus bas en cumulant ces 2 offres

Déjà en promotion à l’occasion des soldes, le Sony WH-1000XM6 est encore moins cher durant cette vente flash sur AliExpress. En effet, avec le code PHDFR30, il passe à 323,69…

Xiaomi Pad 7 : la puissance tablette est de retour à petit prix avec cette double offre

Lorsqu’on achète une tablette pas chère, on doit bien souvent faire des concessions. Mais le Xiaomi Pad 7 est une exception. Cette tablette vendue à petit prix étonne par ses…

Le Samsung Galaxy A56 est à moitié prix avec ce code éphémère, vite !

Le prix du Galaxy A56 continue de chuter pendant les soldes. Alors qu’il est normalement en vente à 552,05 € dans sa version de 256 Go de stockage, le smartphone…

Bonne nouvelle : sur les Freebox, TV by CANAL gagne 6 nouvelles chaînes et 9 services de replay

L’offre TV by CANAL disponible sur les Freebox s’enrichit en contenus. Les abonnés peuvent désormais accéder à 6 chaînes supplémentaires, ainsi qu’à 9 nouveaux services de replay. Incluse avec la…

Test du Marshall Milton ANC : la réduction de bruit sur un casque supra-auriculaire, pari réussi ?

Avec le Milton ANC, Marshall veut combler l’écart entre le Major et le Monitor. L’idée est simple : s’appuyer sur le design du premier et lui ajouter certaines fonctions premium…

Apple victime d’une fuite massive, l’iPhone 18 Pro est révélé en photos et vidéos

Une importante fuite de données provenant d’un partenaire d’Apple comprend des fichiers photo et vidéo montrant l’iPhone 18 Pro en action. Tata Electronics, important partenaire d’Apple pour la fabrication de…