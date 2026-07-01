Cette étude sur les voitures neuves désigne le grand coupable de votre frustration au volant

La qualité des voitures neuves a rarement autant progressé qu'en 2026. Une vaste enquête américaine dresse pourtant un constat contrasté. Un seul équipement continue d'agacer les conducteurs au volant.

Les habitacles se transforment à grande vitesse depuis quelques années. Les constructeurs y ajoutent toujours plus d'écrans, d'aides à la conduite et de fonctions connectées. Cette course à la technologie ne satisfait pourtant pas tous les conducteurs. Beaucoup réclament même des commandes plus simples et plus intuitives. Certaines marques commencent à les entendre, à l'image du nouvel OS Pleos de Hyundai qui redonne aux boutons physiques leur place face aux écrans. La qualité perçue d'un véhicule ne dépend plus seulement du moteur ou du châssis.

Une vaste enquête américaine sur les voitures neuves de 2026 vient éclairer ce paradoxe. Elle mesure la satisfaction réelle des propriétaires après trois mois d'utilisation. Le système d'infodivertissement ressort comme le principal point noir. Ce résultat n'étonne guère au vu des bugs à répétition qui frappent Android Auto sur les smartphones Samsung et Pixel. Les grands écrans tactiles séduisent sur le papier, beaucoup moins une fois sur la route, quand chaque manipulation détourne le regard de la circulation.

Les problèmes de connexion des smartphones font chuter la qualité des écrans embarqués

Cette enquête est l'Initial Quality Study 2026 de JD Power. Elle compile les réponses d'environ 78 500 automobilistes ayant acheté une voiture neuve, croisées avec les passages en atelier. La qualité globale progresse fortement, avec 175 problèmes pour 100 véhicules contre 192 un an plus tôt. Il s'agit de la meilleure amélioration annuelle enregistrée depuis 1997. Neuf des dix catégories mesurées s'améliorent. Seule celle de l'infodivertissement recule, plombée par les défauts de connexion d'Android Auto et d'Apple CarPlay. Parmi les conducteurs gênés par la distraction, 46 % pointent l'écran tactile ou le système multimédia.

Le paradoxe se lit aussi dans le palmarès des progrès. Le porte-gobelet signe la plus forte amélioration de l'année, grâce à un meilleur placement et à sa compatibilité avec davantage de contenants. Un détail modeste séduit donc plus qu'une dalle tactile dernier cri. Côté marques, Porsche domine le classement général avec 138 problèmes pour 100 véhicules. Ford mène le segment grand public devant Nissan et Buick. La simplicité redevient un argument de vente, au moment où l'écran de bord peine encore à convaincre.