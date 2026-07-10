L’Europe impose une caméra qui vous filme en permanence dans tous les nouveaux véhicules

La Commission européenne annonce de nouvelles règles en matière de sécurité routière. Parmi elles, l'obligation d'être filmé pendant la conduite par l'intégration systématique d'une caméra dans l'habitacle.

Une main d'homme est posée sur le volant d'une voiture de marque Mercedes

Les routes européennes comptent parmi les plus sûres au monde, mais le nombre de morts et de blessés dus aux accidents de la route reste trop élevé“. Voilà comment démarre l'argumentation de la Commission européenne alors qu'elle annonce de nouvelles obligations à destination des fabricants automobiles. Depuis le 7 juillet 2026, ces derniers doivent intégrer plusieurs technologies aux véhicules sortant de leurs usines de production. Tous ont pour objectif de diminuer les accidents de la route pour s'approcher le plus possible de 0 d'ici 2050.

On trouve par exemple un système de “freinage d'urgence avancé” capable de détecter piétons et cyclistes, ou encore un “système avancé d'alerte en cas de distraction du conducteur, conçu pour aider ce dernier à rester concentré“. Ce dernier existe déjà, on l'abrège en ADDW pour Advanced Driver Distraction Warning. Il prend la forme d'une caméra intégrée face au conducteur, derrière le volant par exemple.

Une caméra ADDW obligatoire dans tous les véhicules neufs en Europe

La caméra surveille en permanence vos yeux et les expressions de votre visage. Si elle détecte que vous ne regardez pas la route pendant trop longtemps, un avertissement est lancé. En général via un signal sonore ou une notification sur le système d'infodivertissement du véhicule. Il arrive que cela soit associé à la désactivation de certaines fonction du véhicule, comme le régulateur de vitesse automatique.

Lire aussi – Ces conducteurs bernent les caméras de surveillance de Tesla avec une astuce digne d’un dessin animé

L'intention est on ne peut plus louable. En revanche, certains pointent du doigt un manque de transparence concernant le traitement des données enregistrées. Idéalement, tout se fait en circuit fermé et ce qui est filmé n'est jamais envoyé sur des serveurs externes. Or, on sait que les voitures connectées sont de véritables passoires en la matière. Dans son communiqué, la Commission européenne n'aborde pas cette question, ce qui inquiète les défenseurs de la vie privée. Ça et le fait que les caméras ADDW peuvent facilement être bernées si on le souhaite.


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