Plasma Care UVC : la lampe UV qui tue bactéries et virus dans votre voiture pendant que vous conduisez

Hyundai et Kia dévoilent Plasma Care UVC, une technologie à base de lampes UV qui éliminent les bactéries présentes dans votre véhicule. Comment est-ce que ça fonctionne exactement ?

Vous ne le voyez pas, mais votre voiture est régulièrement contaminée par des bactéries ou des virus transmissibles par l'air. Un passager qui tousse ou éternue, qui se mouche puis touche le siège de sa main, voire un chien qui s'ébroue sur le siège arrière… Autant d'événements généralement sans conséquence, mais pas toujours. C'est pourquoi il est conseillé de nettoyer et surtout désinfecter régulièrement l'intérieur de son véhicule. Une tâche assez fastidieuse qui gagnerait à être simplifiée ou, mieux : automatisée.

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Partant de cette envie, Hyundai et Kia ont travaillé ensemble pour développer un système appelé Plasma Care UVC. Comme son nom l'indique, il fait appel aux propriétés stérilisatrice du rayonnement ultraviolet. Ce dernier et ses déclinaisons (UVA, UVB et UVC) sont déjà utilisés dans différents secteurs d'activité, surtout industriel et médical. Avec des longueurs d'ondes différentes en fonction de l'effet recherché. Mais en voiture, pas question d'exposer les occupants à des rayons dangereux. Alors comment faire ?

Éliminez les virus et bactéries dans votre véhicule même si vous êtes à l'intérieur

Les constructeurs automobiles se sont concentrés sur la plage 200 à 230 nm. Une longueur d'onde à l'effet désinfectant efficace, mais qui reste à la surface de la couche de kératine de la peau humaine. Les bactéries et les virus, qui ne possèdent pas cette protection, sont en revanche éliminés. Ce système est déjà utilisé dans les hôpitaux et les écoles. Des environnements fermés et contrôlés loin de représenter les variations d'un habitacle. Hyundai et Kia ont du ruser, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

En résumé, ils ont réussi à miniaturiser la lampe UV pour la faire tenir dans un dispositif compact intégré au plafond de la voiture. L'ampoule utilise le plasma et non la technologie LED, qui a du mal à atteindre la longueur d'onde requise. L'ensemble a ensuite été testé dans différentes conditions simulant la conduite, avec parfois de fortes vibrations et des changements de températures importants, ou encore les fenêtres ouvertes. Et force est de constater que les résultats sont là.

Le système Plasma Care UVC de Hyundai et Kia est-il efficace ?

Selon les tests effectués, la réponse est oui. Dans une pièce de 8 mètres cube simulant l'intérieur d'une voiture, 96,8 % des virus à transmission aérienne ont été éliminés au bout de 30 minutes. Toujours en laboratoire, le Plasma Care UVC a supprimé 99,9 % d'une bactérie responsable de la pneumonie en 30 secondes, puis 100 % en 60 secondes. Enfin, le système a été monté sur une voiture Kia PV5 puis lancé. Résultat : la bactérie Escherichia coli (E. coli) a disparu à 99,9 % après 40 minutes d’exposition à la lumière UV.

Tout cela est très encourageant, mais n'espérez pas voir le Plasma Care UVC en option dans les véhicules de sitôt. Hyundai et Kia sont parfaitement conscients qu'ils viennent juste de passer l'étape de la preuve de concept et qu'il reste encore beaucoup de travail.

Les constructeurs le précisent eux-mêmes : “La technologie Plasma Care UVC est une technologie en phase de recherche et développement et n'est actuellement pas disponible sur les véhicules de série. Toute commercialisation ou application future de cette technologie reste soumise à des essais supplémentaires, à une validation, à des travaux de développement technique, ainsi qu'aux exigences légales, réglementaires et de certification applicables“.