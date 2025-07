Samsung va devenir l’assistant de votre médecin avec cette nouvelle plateforme qui utilise l’IA

L’intelligence artificielle s’invite de plus en plus dans le domaine médical. Samsung prépare une nouvelle étape qui pourrait changer notre rapport aux soins. Une solution inédite arrive bientôt pour accompagner les utilisateurs dans le suivi de leur santé.

L’intelligence artificielle s’impose partout, y compris dans la santé. Depuis quelques mois, des outils comme MAI-DxO de Microsoft prouvent que l’IA peut dépasser les médecins dans l’identification de maladies, avec une précision quatre fois supérieure. Les professionnels de santé, longtemps considérés comme indispensables, voient ainsi leur rôle évoluer. Ces transformations rapides promettent d’élargir l’accès aux soins tout en réduisant les coûts, grâce à des diagnostics plus rapides et plus fiables.

Dans ce contexte, Samsung prépare une plateforme santé innovante qui s’appuie sur l’IA. Le géant coréen souhaite aller plus loin que la simple collecte de données sur ses montres ou bracelets. Son objectif est d’offrir un accompagnement plus précis et personnalisé en regroupant toutes les informations médicales pour les rendre directement exploitables par les médecins.

Samsung dévoile une plateforme santé intelligente qui centralise les données et aide les médecins

Samsung a révélé cette nouvelle plateforme lors d’une session spéciale après l’événement Unpacked, comme le rapporte The Korea Times. Attendue pour la fin de l’année, elle vise à centraliser les données issues de ses appareils connectés. Qu’il s’agisse d’une Galaxy Watch8, d’une bague connectée ou d’autres accessoires, toutes les informations seront regroupées dans un espace numérique unique. Les utilisateurs pourront ensuite partager facilement leurs résultats, comme la pression artérielle ou la variabilité de la fréquence cardiaque, avec leur médecin pour un suivi plus précis et adapté.

La plateforme ne se limite pas aux appareils Samsung. Elle sera aussi compatible avec certains systèmes cliniques, ce qui facilitera l’intégration dans les hôpitaux et cabinets. L’IA offrira des recommandations personnalisées, des rappels et des conseils en temps réel pour inciter les utilisateurs à rester actifs et vigilants sur leur santé. Ce projet s’inscrit dans la stratégie globale de la marque, notamment après l’acquisition de la société américaine Xealth spécialisée dans l’intégration des données médicales. Le groupe espère ainsi simplifier le suivi tout en rendant les analyses plus accessibles.