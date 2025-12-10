Samsung Health : pour protéger votre santé auditive, ce nouvel outil va transformer votre smartphone en décibelmètre

Samsung prépare un nouvel outil pour son application Health. En plus de suivre votre fréquence cardiaque ou votre taux d’oxygène dans le sang, le service de suivi de santé du constructeur sud-coréen va permettre d’évaluer votre exposition au bruit afin de préserver votre santé auditive.

Nos smartphones sont devenus une extension de nous-mêmes tant leurs capacités couvrent de nombreux domaines. Ils ne se contentent pas seulement de téléphoner : ils remplacent nos appareils photo, nous permettent de surfer sur le web, mais ils sont aussi des appareils privilégiés pour consommer du contenu audio et pour suivre notre santé par le biais d’applications collectant tout un tas de données (sommeil, activités physiques, rythme cardiaque, hypertension…).

Les géants de la tech mettent par ailleurs l’accent sur la santé ces derniers temps, conscients qu’il s’agit d’une des principales préoccupations des utilisateurs – au point de réfléchir à proposer des versions payantes de leurs services de suivi de santé, la loi de l’offre et de la demande finalement… Quoiqu’il en soit, Samsung n’est pas en reste avec son application Health qui intègre de nouvelles fonctions : prise en charge des consultations virtuelles, entraînements guidés par des experts, assistant IA sport et santé en développement… Et le constructeur sud-coréen préparerait maintenant un nouvel outil dédié à la préservation de votre santé auditive.

Samsung prépare un outil inédit pour préserver votre santé auditive

Sans nécessairement vous en rendre compte, vous pouvez être exposé à des sons trop forts, de manière prolongée. Pour vous préserver des risques de déficience auditive, Samsung prépare pour Health une nouvelle section « Bruit » pour l’écran d’accueil. C’est ce qu’ont repéré nos confrères d’Android Authority dans la mise à jour 6.31.2.003 de l’application.

Ce nouvel outil vous permet d’obtenir rapidement une estimation moyenne de votre exposition quotidienne au bruit. Mais ce n’est pas tout ce que nous réserve la section Bruit : Samsung développe également un mode Mesure avancée qui, s’il est activé, émet des alertes de bruit excessif.

Elles concerneront le volume de vos applications, mais également le niveau sonore ambiant – pour lequel plusieurs seuils seront proposés. En l’état actuel, il manque quelques explications pour comprendre ce qu’ils représentent réellement, comme le soulignent nos confrères.

Finalement, Samsung développe un historique permettant de suivre la fréquence de ces alertes – et de ce fait votre exposition au bruit – de façon hebdomadaire, mensuelle et annuelle. On ignore pour le moment quand ces outils seront officiellement intégrés à l’application Health.