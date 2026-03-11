Pourquoi porter un sac à dos quand ce robot peut vous transformer en mulet ?

Les robots capables d’aider les humains à porter des charges se multiplient. Des ingénieurs chinois ont imaginé une approche originale inspirée des centaures de la mythologie. Le dispositif ajoute deux jambes mécaniques derrière son utilisateur pour transporter le poids à sa place.

robot centaure
Source : Reddit u/Nunki08

La robotique explore aujourd’hui des formes très variées. Certains projets cherchent à intégrer ces technologies dans des objets du quotidien. On l’a vu récemment avec le Robot Phone de Honor, présenté au Mobile World Congress. Ce smartphone intègre un bras articulé capable de suivre un sujet grâce à une intelligence artificielle. L’objectif est de faciliter certaines tâches comme la création de vidéos ou la prise de photos.

D’autres recherches imaginent des robots capables de changer complètement de forme. Une étude récente évoquait par exemple des machines composées uniquement de modules ressemblant à des jambes autonomes. Ces éléments peuvent s’assembler entre eux pour créer des structures très différentes. Avec seulement quelques modules, les chercheurs ont déjà identifié des centaines de configurations possibles. Mais certaines inventions vont encore plus loin en modifiant directement la manière dont les humains interagissent avec les robots.

A wearable Centaur robot for load-carriage walking assistance (Paper)
byu/Nunki08 inrobotics

Ce robot “centaure” ajoute deux jambes mécaniques à son utilisateur

Des ingénieurs de l’Université des sciences et technologies du Sud à Shenzhen ont présenté un robot capable de transporter des charges lourdes derrière son utilisateur. L’appareil s’inspire du centaure de la mythologie grecque. Le système se fixe derrière une personne et ajoute deux jambes mécaniques qui avancent en même temps que l’utilisateur.

Le dispositif permet de transporter des charges importantes sans exercer toute la pression sur le corps humain. Lors des tests, les chercheurs ont comparé l’effort nécessaire pour porter un sac de 20 kilogrammes. Les résultats montrent que ce robot réduit le coût métabolique, c’est-à-dire l’énergie dépensée par la personne pour marcher avec la charge.

Contrairement à un robot autonome comme un chien robotisé, cette solution reste directement contrôlée par l’utilisateur. Les ingénieurs expliquent que les robots totalement autonomes rencontrent encore des limites. Ils doivent naviguer seuls dans des environnements complexes et leur capacité de charge reste souvent réduite. Le robot centaure évite ces problèmes en combinant la mobilité humaine et la puissance mécanique. Le système peut même exercer une légère poussée vers l’avant pour aider la personne à avancer, notamment sur certains terrains ou dans les escaliers. Une façon assez originale de transformer son porteur en mule high-tech, sans avoir à transporter le sac soi-même.


