Windows 11 : ce nouveau Planificateur de tâches donne un sérieux coup lifting au système (spoiler : on l’a testé, on l’a adoré)

Le Planificateur des tâches fait partie de ces fonctionnalités de Windows qui aurait bien besoin d'un ravalement de façade. Un développeur indépendant vient justement de coiffer Microsoft au poteau en créant une toute nouvelle version. Et autant dire que le résultat est exceptionnel. 

Version après version, Microsoft a fait en sorte de moderniser des pans entiers de Windows, son système d'exploitation phare. Par exemple, l'Explorateur de fichiers a eu le droit à une refonte en donne et due forme en 2022 sur Windows 11 : interface totalement remaniée, intégration d'un système d'onglets, bande latérale revue et corrigée… De quoi apporter une seconde jeunesse à une fonctionnalité qui en avait bien besoin.

Malheureusement, toutes les “features” de Windows ne sont pas logées à la même enseigne et certaines sont toujours dans leur jus. C'est notamment le cas du Planificateur de tâches. Pour les néophytes, cet outil très pratique permet d'automatiser des tâches sur son PC. Une fonctionnalité très puissante au demeurant, mais qui mériterait bien une seconde jeunesse… La faute à une interface vieillissante et plutôt intimidante pour les nouveaux utilisateurs.

Ce développeur modernise le Planificateur de tâches de Windows

Qu'à cela ne tienne, un développeur indépendant a décidé de faire le travail de Microsoft en créant sa propre version du Planificateur de tâches. Son nom : FluentTaskScheduler. Totalement gratuite et open-source, elle est intégrée dans un exécutable autonome et repose sur l'API existante du Planificateur de tâches.

Conçu avec WinUI 3 sur le SDK d'applications Windows et basé sur .Net 8, ce logiciel préserve la fiabilité du composant système sous-jacent tout en offrant une interface moderne et épurée, des outils de surveillance améliorés et des options d'automatisations avancées pour les utilisateurs les plus expérimentés.

Au revoir le tableau de bord austère

L'un des principaux reproches que l'on peut faire à l'actuel Planificateur de tâches, c'est bien son interface particulièrement austère, peu intuitive et vieillotte. De nombreuses actions essentielles comme l'historique des tâches ou la surveillance sont cachées dans une multitude de sous-menus. A moins d'avoir expérimenté l'outil durant de longues heures, difficile donc de s'y repérer au premier coup d'oeil…

FluentTaskScheduler règle justement ce problème en proposant enfin une interface qui répond aux critères de 2026.

Au lieu des boites de dialogues obsolètes, on profite donc d'un tableau de bord flambant neuf sur lequel on retrouve toutes les informations essentielles :

  • un flux d'activités en direct
  • l'accès à l'historique détaillé des tâches
  • une barre de recherche
  • le traitement par lots
  • des boutons dédiés à l'import/export et la création de tâches
  • une bibliothèque de scripts pour automatiser instantanément des tâches basiques

C'est simple, clair et intuitif. Tout ce que devrait être le Planificateur des tâches sur Windows 11.

Créez des tâches en quelques clics

Concernant la création de nouvelles tâches, on retrouve l'intégralité des options offertes par l'actuel Planificateur des tâches. Le tout néanmoins présenté dans une interface plus moderne. Concrètement, l'outil vous permet de couvrir tous vos besoins, des simples rappels aux automatisations les plus complexes. Les configurations possibles sont nombreuses :

  • fréquence du déclenchement (quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.)
  • attribution d'une date d'expiration
  • attribution d'une durée pour la tâche
  • répétition de la tâche (entre 5 minutes et 12 heures) sur la durée de votre choix
On peut également déterminer le déclenchement du tâche selon certaines conditions : si votre PC est branché sur secteur ou non, si un réseau Internet est disponible ou non, si votre PC est connecté à un réseau spécifique, etc.

Autre point appréciable, il est possible de configurer une tâche pour qu'elle fonctionne avec le plus haut niveau de privilèges, qu'elle redémarre automatiquement après un échec ou qu'elle soit supprimée après une seule utilisation.

La bibliothèque de scripts, une belle idée

FluentTaskScheduler embarque une fonctionnalité qui mérite à elle seule le coup d'oeil : la bibliothèque de scripts intégrée. Pour faire simple, cette base de données regroupe des scripts réutilisables essentiels comme le redémarrage ou l'arrêt du PC,  la vérification de la connexion internet, ou le nettoyage du disque C par exemple. Sans surprise, vous êtes libre d'en rajouter comme bon vous semble. De quoi faciliter l'accès aux scripts les plus utiles, tout en simplifiant la maintenance et l'automatisation.

Un outil avec un chouette potentiel

Si jamais vous êtes intéressé à l'idée d'essayer FluentTaskScheduler, sachez que le logiciel est disponible gratuitement sur la page GitHub du développeur @TRGamer-Tech.

Précisons qu'il s'agit d'un exécutable autonome. En d'autres termes, un double-clic suffit à l'exécuter, sans nécessiter d'installation au préalable. Attention toutefois, sachez qu'il s'agit d'un logiciel tiers non pris en charge par Microsoft. Par conséquent, réfléchissez-bien avant d'utiliser.


