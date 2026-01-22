Pas besoin de protection d’écran pour le Galaxy S26 Ultra, il est suffisamment résistant sans

Le verre de l'écran du Galaxy S26 est d'une telle qualité qu'il ne requiert pas de protection supplémentaire. En équiper le smartphone pourrait même être préjudiciable.

On s'approche du lancement tant attendu des Galaxy S26, qui arrivent un peu plus tard cette année. Les fuites commencent à se multiplier et on a déjà une idée assez précise de ce qui nous attend avec les prochains smartphones haut de gamme de Samsung. Le réputé leaker Ice Universe ajoute une pièce dans la machine pour nous parler de l'écran du Galaxy S26 Ultra, le modèle le plus premium.

Il explique que le fabricant a encore amélioré sa technologie d'affichage, si bien que le mobile ne nécessitera aucun accessoire tiers pour protéger l'écran ou améliorer l'expérience. “Samsung est en train de devenir le tueur des fabricants de protections d'écran. Sur le Galaxy S26 Ultra de 2026, l'orientation de la nouvelle génération de Gorilla Glass est très claire : les problèmes qui nécessitaient auparavant des protections d'écran sont désormais résolus directement au niveau du verre”, rapporte l'insider.

L'écran du Galaxy S26 Ultra s'annonce grandiose

Il ajoute que les films antireflets, les films ultra-transparents, les protections en verre trempé et les films de confidentialité perdent tous leur raison d'être avec le Galaxy S26 Ultra, qui n'en a pas besoin. Le smartphone embarquera en effet :

Un revêtement antireflet très efficace

Une technologie de lumière non polarisée CoE

Une nouvelle génération de verre Gorilla Glass ultra-résistant

La fonction Affichage privé qui limite l’angle de vision de l’écran afin de bloquer les regards indiscrets

“Lorsque toutes ces fonctionnalités sont intégrées au verre lui-même, l'industrie des protections d'écran est systématiquement poussée à ses limites”, conclue Ice Universe. Pas la peine d'investir dans une protection d'écran pour votre futur Galaxy S26 Ultra, il n'en a pas l'utilité, et ce type d'accessoire peut même dégrader l'écran du smartphone.

Les Galaxy S26 seront présentés le 25 février 2026, pour une sortie officielle le 11 mars. Le Galaxy S26 Ultra devrait bénéficier d'une recharge plus rapide (60 W au lieu de 45 W) et recevoir quelques nouveautés liées à l'intelligence artificielle, à commencer par un nouveau Bixby propulsé par Perplexity.