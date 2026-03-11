MG présente un SUV électrique nouvelle génération avec batterie semi-solide

Les constructeurs automobiles cherchent à améliorer les batteries des voitures électriques. MG franchit une nouvelle étape avec un SUV équipé d’une batterie semi-solide. Cette technologie promet des véhicules plus sûrs et plus performants.

Le secteur des voitures électriques évolue rapidement, notamment du côté des constructeurs chinois. Les innovations se multiplient autour des batteries, un élément clairement clé pour améliorer l’autonomie et la recharge. La semaine dernière, BYD a par exemple présenté une nouvelle génération de batterie capable de récupérer jusqu’à 700 kilomètres d’autonomie en environ cinq minutes.

Face à cette accélération, les groupes européens tentent eux aussi de rattraper leur retard. Renault a récemment détaillé sa future plateforme 800 volts, pensée pour améliorer l’autonomie et réduire le temps de recharge. Le constructeur évoque aussi des modèles capables d’atteindre jusqu’à 750 kilomètres d’autonomie WLTP et des recharges très rapides d’ici la fin de la décennie. Pendant ce temps, MG passe déjà à l’étape suivante avec un nouveau SUV électrique équipé d’une batterie semi-solide, une technologie encore rare sur le marché.

Le MG 4X adopte une batterie semi-solide offrant 510 km d’autonomie

Le constructeur MG a annoncé l’arrivée d’un nouveau SUV électrique baptisé MG 4X, premier modèle de ce type dans la famille MG4. Comme l’explique le site Electrek, ce véhicule utilisera une batterie semi-solide, une technologie encore rare sur des voitures produites en série. Ce type de batterie contient beaucoup moins d’électrolyte liquide que les batteries lithium-ion classiques, ce qui améliore la stabilité et réduit le risque d’incendie.

Le MG 4X devrait proposer une autonomie d’environ 510 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. La batterie utilisée repose sur une chimie au lithium et au manganèse et ne contient qu’environ 5 % d’électrolyte liquide. Selon MG, cette conception améliore aussi la durée de vie de la batterie. Lors de tests de perforation avec une aiguille, un scénario utilisé pour vérifier la sécurité des batteries, le constructeur affirme que le pack n’a produit ni fumée, ni incendie, ni explosion après deux heures.

Ce nouveau SUV devrait reprendre une grande partie de la base technique de la MG4. Le modèle actuel mesure 4,39 mètres de long et se rapproche de voitures comme la Volkswagen ID.3 ou la BYD Dolphin. L’intérieur devrait aussi intégrer un grand écran central d’environ 15,6 pouces avec une définition 2,5K. MG prévoit de dévoiler davantage de détails dans les prochains mois, avec un lancement attendu avant la fin du deuxième trimestre 2026.