“Un PC dans votre poche” : ce smartphone tourne à la fois sous Android, Linux et Windows 11

Le NexPhone révolutionne l'industrie du smartphone. Cet appareil permet de basculer entre Android et Linux Debian et Windows 11 selon les besoins.

Voilà un projet excitant pour les amateurs de tech. L'entreprise Nex Computing a présenté son NexPhone, un modèle de smartphone pensé pour offrir aussi bien une expérience mobile que de bureau. L'idée est de ne disposer que d'un unique appareil, le téléphone pouvant être connecté à un écran externe pour faire office d'unité centrale de PC.

Pour ce faire, l'appareil dispose d'une fonction dual-boot, avec d'un côté Android sur la partie mobile et Linux (distribution Debian) sur la partie desktop, et Windows 11 (ARM) de l'autre. Quand on démarre le dispositif en mode Windows 11, il bénéficie d'une interface pour smartphone développée spécialement pour l'occasion. Elle rappelle fortement celle du mythique Windows Phone, lui empruntant notamment son système de tuiles pour ouvrir les applications.

3-en-1 : le NexPhone embarque Android, Linux Debian et Windows 11

Pour résumer, le NexPhone est un smartphone Android quand il est dans notre proche, qui donne accès à Linux sous forme d'application à tout moment, permettant d'accéder à un environnement Debian complet sur grand écran. Et après un redémarrage, on a aussi à disposition une expérience Windows 11 ARM, qui fonctionne aussi bien sur mobile que sur un moniteur.

L'appareil est conçu pour être durable et robuste. Il est propulsé par une puce Qualcomm QCM6490, qui est en fait une variation du Snapdragon 778G, mais avec un support étendu (jusqu'en 2036). Pour le reste de la fiche technique, nous avons :

12 Go de RAM

256 Go de stockage

Écran 6,58 pouces 120 Hz

Caméra principale 64 MP (Sony IMX787), capteur ultra grand-angle de 13 MP

Batterie de 5 000 mAh

Compatibilité 5G

Recharge sans fil

Sortie vidéo

Le NexPhone sera rendu disponible au troisième trimestre 2026 et pourra être livré dans le monde entier. Son prix est de 549 dollars US (469 euros). Il est possible de le réserver pour obtenir un accès anticipé, contre la somme de 199 dollars US, qui est ensuite décomptée du montant à payer pour recevoir le smartphone. La réservation est remboursable en cas de changement d'avis. Un hub USB-C est livré avec le mobile pour brancher des périphériques quand il est utilisé en mode bureau.