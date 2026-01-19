Cette marque historique arrête de vendre des smartphones, la concurrence est trop rude

Asus jette l'éponge. La marque abandonne la production de smartphones, un marché sur lequel elle devenait de plus en plus faible. Elle se recentre sur les PC et sur l'IA physique.

Un autre grand nom de l'industrie du smartphone est sur le point de disparaître. Asus célébrait la fin d'année avec ses équipes le 16 janvier dernier et en a profité pour annoncer ses projets pour le futur proche. À cette occasion, Jonney Shih, président du groupe, a confirmé que le fabricant suspendait le développement et la production de nouveaux modèles de smartphones. Il ne précise pas si le constructeur pourrait reprendre cette activité à l'avenir, mais on ne peut être que pessimiste à ce sujet.

Asus n'a jamais été un acteur majeur du marché mobile, mais il y a tout de même joué un rôle intéressant pendant de longues années. L'arrivée des marques chinoises comme Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo, Vivo ou Realme lui ont progressivement fait perdre des parts de marché, sans parler de la domination d'Apple et de Samsung.

Asus arrête les ROG Phone et les Zenfone pour développer des robots et des lunettes IA

Asus s'était surtout orienté vers les smartphones optimisés pour le gaming ces derniers temps, avec ses ROG Phone. Mais ce marché de niche implique des efforts importants en recherche et développement, pour des ventes qui restent marginales. Il existe une demande pour ce type d'appareils en Asie, mais là encore, plusieurs fabricants chinois sont venus concurrencer la marque taïwanaise. Quant aux ZenFone, ils n'ont jamais vraiment été des smartphones populaires, malgré leurs qualités. Asus a bien essayé de les différencier, en proposant par exemple un modèle compact quand ses rivaux ne cessaient d'agrandir la taille de l'écran, en vain.

Outre la concurrence, Asus évoque la pénurie de RAM (et la hausse des coûts de production) ainsi que l'incertitude autour des droits de douane pour justifier cette décision. L'entreprise taïwanaise indique qu'elle va désormais concentrer ses efforts de développement pour les segments des PC professionnels et des appareils d'IA physique, rapporte Mashdigi. Asus s'intéresserait fortement à la robotique et aux lunettes connectées, des marchés jugés bien plus prometteurs aujourd'hui.