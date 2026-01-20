Le Magic8 Pro de Honor arrive enfin en France et nous l’avons essayé

Après des semaines (voire des mois) d’attente, Honor officialise l’arrivée en France du Magic8 Pro. Le lancement est prévu avant fin janvier 2026. La fiche technique est pratiquement identique à celle de la version chinoise. Et il n’existe qu’une seule configuration. Nous avons pu prendre en main le smartphone. Voici notre avis préliminaire.

La semaine dernière, nous avons publié le test du Magic8 Lite, un smartphone vendu 399 euros et dont la proposition s’appuie sur deux piliers : la durabilité et l’endurance. D’un côté, il est renforcé pour résister à des chutes, à des températures extrêmes, à l’eau sous pression, à l’immersion et bien sûr à la poussière. Et de l’autre, il intègre une batterie de 7500 mAh qui lui confère une autonomie supérieure à deux jours et demi en usage standard.

Si le Magic8 Lite est une proposition qui ne manque pas d’intérêt, surtout si vous n’êtes pas joueur ou expert de la photo, ce n’est pas lui que nous attendions impatiemment chez Honor. C’est son grand frère. Le modèle haut de gamme. Le porte-étendard de la marque sur cette première moitié d’année : le Magic8 Pro, sorti l’automne dernier en Chine. Et l’attente est enfin arrivée à son terme puisque Honor annonce son arrivée en France. Il sera disponible le 29 janvier 2026. Soit en fin de semaine prochaine.

Voici la configuration de la version française du Magic8 Pro

Sa fiche technique est déjà connue, avec une petite variante tout de même. D’abord, il n’y aura qu’une seule configuration avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Ensuite, la capacité de la batterie est revue à la baisse en comparaison de la version chinoise, passant de 7200 mAh à 6270 mAh seulement. La raison évoquée par la marque est réglementaire. Étonnamment, cela ne semble pas toucher le Magic8 Lite, avec son châssis plus fin et sa batterie plus généreuse.

Les améliorations entre le Magic7 Pro et le Magic8 Pro intéressantes, mais la plupart sont des points de détail. Léger changement de format de l’écran. Dalle AMOLED plus lumineuse en pointe. Nouveau SoC plus puissant et mieux équilibré. Changement d’optique du téléobjectif pour un zoom optique légèrement plus profond, modem WiFi 7 tri-band (et non dual-band), connexion Bluetooth 6.0. Seule l’augmentation de capacité de la batterie impacte l’usage, passant en Europe de 5270 mAh à 6270 mAh. Voici tous les détails de cette fiche d’un coup d’œil :

Écran LTPO AMOLED 1,5K 120 Hz de 6,8 pouces

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

12 Go de RAM et de 512 Go de stockage

Batterie 6270 mAh compatible charge filaire 100 watts et charge sans fil 80 watts

et charge sans fil 80 watts Triple capteur photo 50+200+50 MP , stabilisation optique sur deux capteurs, zoom optique 3,7x, autofocus laser

, stabilisation optique sur deux capteurs, zoom optique 3,7x, autofocus laser Capteur selfie 50 MP avec autofocus et caméra ToF

Double haut-parleur large amplitude

Compatible WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2, eSIM, NFC

Android 16 avec MagicOS 10

7 ans de mise à jour d’OS et de patch de sécurité

et de patch de sécurité Certification IP68/69K

8,3 mm d’épaisseur

Son prix n’a pas encore été annoncé. Mais il devrait être assez proche de celui de son prédécesseur (lancé en février 2025 à 1299 euros). Avec trois hypothèses possibles. Soit il est au même prix, et Honor reste sur son segment. Soit il est moins cher pour être plus compétitif face à des marques moins prestigieuses, mais plus agressives (OnePlus, Realme par exemple). Soit il est plus cher pour faire face aux conditions économiques complexes. Nous aurons la réponse dans 10 jours.

Le Magic8 Pro a tout pour plaire… a priori

À l’occasion de cette officialisation, nous avons pris le temps de prendre en main ce smartphone. Et, à première vue, nous sommes face à un remplacement assez sage. Le Magic8 Pro ressemble à une amélioration prudente du Magic7 Pro. Nous l’avons signalé au niveau de la fiche technique. Et cela se confirme aussi sur le design. Le format de l’écran a légèrement changé, mais la différence n’est pas notable. Le Magic8 Pro est un peu plus fin (passant de 8,8 mm à 8,3 mm). Et le poids est peu ou prou le même.

Assez logiquement, en main, la différence ne sera perceptible que par les plus attentifs. Ces derniers ont d’ailleurs certainement remarqué le nouveau bouton sur la tranche. Celui-ci est une combinaison entre un déclencheur photo, avec zoom contrôlé par la surface tactile, et un raccourci vers Honor AI. Comme si Camera Control et le bouton Action des iPhone avaient fusionné. Et ce n’est pas une mauvaise idée. Évidemment, services Google obligent, Gemini reste accessible grâce à un appui long sur le bouton de mise en marche.

Vous remarquerez aussi que le module photo a très légèrement évolué. Son format est toujours centré et circulaire. Mais il intègre désormais un cerclage cranté, certainement inspiré de l’horlogerie de luxe. Vous retrouvez ce même détail esthétique dans le Magic8 Lite : une bonne idée pour créer un effet de gamme. L’aluminium et le verre minéral sont évidemment de retour. L’écran est toujours protégé par du « NanoCrystal Shield », au-dessus duquel vous retrouvez une protection contre les petites rayures.

Le téléphone profite de la nouvelle version de MagicOS, numérotée 10. Elle reprend les grands fondamentaux des dernières itérations du firmware, tout en modernisant quelques petits aspects : l’organisation de la page d’accueil, les aplats pour les icônes, les réglages rapides, les icônes de certaines applications système, etc. Nous entrerons davantage dans le détail des changements apportés par Honor à MagicOS à l’occasion de notre test complet. Notre premier est très positif sur ce smartphone et nous en attendons beaucoup. Nous espérons évidemment que le résultat sera à la hauteur de nos attentes.