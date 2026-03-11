Bouygues Telecom veut augmenter le prix de tous ses abonnements Bbox chaque année, pour suivre l’inflation

Bouygues Telecom pourrait bouleverser le paysage des télécoms en France en adaptant le prix de ses abonnements Bbox tous les ans en fonction de l'inflation. Anciens comme nouveaux clients seraient concernés par les hausses tarifaires successives. 

On pourrait bien assister à un coup de tonnerre sur le marché des FAI français. Bouygues Telecom a contacté ses abonnés pour leur faire part d'un changement dans leur contrat, rapporte MacG. Celui-ci prévoit désormais que le prix de l'abonnement Bbox sera indexé annuellement sur un indice mesurant en partie l'inflation à partir de 2027. C'est-à-dire que chaque année, à moins d'une récession, les clients de l'opérateur paieront plus cher leur offre d'internet fixe.

Cette clause existe déjà dans les contrats souscrits depuis 2022, mais elle n'a jamais été activée. Et surtout, elle est maintenant ajoutée à l'ensemble des contrats des clients de Bouygues Telecom, même ceux signés avant 2022. Cette manœuvre témoigne de la volonté réelle du FAI de mettre en place un tel système dès l'année prochaine.

Bouygues Telecom ajuste le prix des abonnements sur ses frais de fonctionnement

“L’indexation est un ajustement annuel des prix, calculé en fonction de l'évolution d'un indice officiel publié par l'INSEE : ICHTrev-TS, et ne dépend pas de Bouygues Telecom. Nous comparons la valeur de cet indice au mois de juin de l'année précédente avec celle du mois de juin de l'année en cours. Depuis 2022, toutes nos conditions générales de service (CGS) incluent une clause d’indexation qui peut entrer en vigueur une fois par an. Les contrats établis avant cette date seront mis à jour, et pourront être indexés à partir de 2027”, explique Bouygues Telecom via une page d'assistance.

Le tarif des offres Bbox sera donc ajusté chaque année en fonction de ce taux d'indexation. “Par exemple, si le taux d'indexation est de +3,3% d'une année sur l'autre, alors pour un abonnement à 25 € par mois, avec une remise de 5 € par mois, l'abonnement augmentera de 0,66 € par mois ((25 €-5 €) x 3,3 %)”, explique l'opérateur.

Si vous changez d'offre, vous paierez le prix affiché lors de la souscription pendant un an, qui sera ensuite réévalué selon la même méthode. Il n'est pas possible de refuser ces augmentations de prix. “En souscrivant à votre offre Bbox, vous avez accepté l'application de la clause d'indexation présente dans les conditions générales de service”, estime Bouygues Telecom. Il faudra donc résilier son abonnement si on ne souhaite pas payer plus cher.


