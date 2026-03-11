Galaxy Buds4 et Buds4 Pro : ce code promo fait chuter le prix des nouveaux écouteurs Samsung !

Ils viennent tout juste d’être dévoilés par Samsung et ils sont déjà en promotion ! Les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro renouvellent complètement la gamme d’écouteurs premium de Samsung avec un design complètement repensé et de nombreuses améliorations. Dans cet article, nous vous révélons le code promo pour les acheter à prix cassé.

Offre Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro

Samsung sort ce mercredi 11 mars deux nouvelles paires d’écouteurs, les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro. Ces nouveaux modèles très attendus adoptent un nouveau look plus moderne tout en proposant une qualité sonore et une réduction de bruit active améliorées. Pour fêter leur sortie, Samsung propose un code promo exceptionnel.

Les Galaxy Buds4 sont en vente au prix conseillé de 179 €. En ce qui concerne les Buds4 Pro, ils sont affichés à 249 €. Mais vous pouvez les avoir en ce moment pour bien moins cher avec le code promo NEWBUDS4. En effet, ce code vous permet d’avoir 30 euros de réduction sur les Buds4. Ils passent ainsi à seulement 149 euros. Et si vous choisissez les Buds4 Pro, vous bénéficierez de 50 euros de baisse de prix. Vous pourrez donc vous les offrir pour seulement 199 euros.

Pour les deux modèles, vous aurez le choix entre deux coloris : noir ou blanc. Et en exclusivité sur le site officiel de Samsung, vous pourrez trouver les Buds4 Pro en Or Rose.

Galaxy Buds4 à moins de 150 € et Buds4 Pro à moins de 200 €, c’est une affaire !

Le géant coréen a retravaillé le look de ses écouteurs en optant pour un design plus arrondi et sobre. Seule la face extérieure de la tige se distingue avec un aspect métallique du plus bel effet. Le boîtier a lui été conçu pour mettre en valeur ces écouteurs avec une grande face transparente qui sert aussi d’ouverture.

Les Buds4 offrent une conception ouverte avec un haut-parleur dynamique par oreillette accompagné d’un amplificateur. Les Buds4 Pro sont des écouteurs intra-auriculaires. Ils sont équipés d’un double haut-parleur dynamique amélioré et d’un double amplificateur dédié. Les deux modèles utilisent le codec Hi-Fi SSC-UHQ (24-bit/96 kHz) ainsi que les codecs SSC, AAC, SBC et LC3. La réduction de bruit active a la particularité de s’adapter automatiquement à votre environnement sonore, ces écouteurs vous permettent d’être dans votre bulle. Grâce à l’audio 360, vous avez une expérience encore plus immersive. Avec 6 micros intégrés, ce sont aussi d’excellents modèles pour passer et recevoir des appels, même dans un environnement bruyant.

Enfin, en ce qui concerne les contrôles, vous avez une surface tactile sur la tige de vos écouteurs, mais vous pouvez aussi les contrôler avec de simples gestes de tête. En hochant la tête, vous pouvez par exemple décrocher quand quelqu’un vous appelle ou bien l’ignorer en faisant non de la tête.


