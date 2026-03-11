Microsoft Office 2021 Pro à 31,55 € seulement : la licence à vie qui enterre l’abonnement Microsoft 365

Vous en avez marre de payer Microsoft 365 chaque mois ? Godeal24 propose une licence à vie d'Office 2021 Professionnel pour seulement 31,55 €, soit 62 % de réduction. Une bonne affaire à saisir.

godeal24 offre

Les fichiers Office restent incontournables au bureau, à l'école ou chez vos clients, et les apps desktop sont le moyen le plus simple d'éviter les problèmes de compatibilité et de mise en forme. Pour seulement 31,55 € au lieu de 219,99 €, Microsoft Office 2021 Professionnel vous donne accès aux applications Office sur un PC Windows, sans abonnement mensuel. Comment obtenir une licence aussi peu chère ? Rendez-vous sur les soldes de printemps de Godeal24 et appliquez le code promo exclusif à -62 % au moment du paiement. Office 2021 Pro sera alors installé définitivement sur votre PC.

Par rapport à Office 2024 Pro et ses 6 applications, Office 2021 Pro en embarque 8 : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access et Teams, avec l'interface ruban classique en haut de chaque app. Les utilisateurs qui migrent depuis une ancienne version ne seront pas dépaysés. Les mises à jour d'Office 2021 sont incluses pour rester à jour dans cette version. Il est peut-être temps de mettre fin à votre abonnement Microsoft 365.

Découvrez les meilleures offres Microsoft à prix cassé

Avec le code SGO62, Godeal24 vous propose par exemple une licence à vie MS Office 2021 à partir de 31,55€ :

Toutes les clés proposées par Godeal24 sont 100 % authentiques, y compris les clés Windows 11 Pro. Utiliser une clé Windows 11 Pro authentique est le seul moyen sécurisé de profiter pleinement du système d'exploitation. Profitez dès maintenant d'une clé Windows 11 Pro pour seulement 13,55 € avec une remise à durée limitée de 50 %. Une activation authentique vous garantit l'accès à toutes les fonctionnalités et options de personnalisation, sans aucune restriction ni avertissement. C'est actuellement le prix le plus bas que l'on ait vu. Pensez à utiliser votre code promo avant qu'il n'expire.

Les licences WinOS Spéciales pour un temps limitée (code SGO50) :

Vous cherchez un pack pour tous vos besoins ? Voici les offres avec le code SGO62 :

Vous voulez des prix encore plus bas ? Aucun code promo n'est nécessaire :

Godeal24 propose une large gamme de logiciels professionnels à prix réduits : suites de sécurité, outils de développement, applications créatives, systèmes de gestion de serveurs, etc. Autant de licences disponibles à des tarifs bien en dessous du prix officiel, pour équiper votre environnement numérique sans vous ruiner.

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 envoie par e-mail des clés de produits Microsoft authentiques et valables à vie, à moins de la moitié du prix du Microsoft Store. Le paiement est sécurisé par carte bancaire ou PayPal, avec une garantie d'activation ou remboursement. La boutique couvre toutes les versions récentes de Windows (7 à 11), Microsoft Office, Windows Server, ainsi que des logiciels Ashampoo, Adobe, des antivirus reconnus et divers utilitaires, le tout à des tarifs très compétitifs. Godeal24 affiche une note de 4,8/5 sur Trustpilot, sur la base de plus d'un millier d'avis clients qui confirment l'authenticité des licences et la fiabilité du service.

Contact : [email protected]

Comment utiliser ses coupons Godeal24 ?

Ajoutez le produit au panier, saisissez le code promo, puis cliquez sur « Proceed To Checkout » après confirmation.

Godeal1

Renseignez les informations nécessaires et cliquez sur « Update ».

Godeal3

Cliquez sur « Place Order », puis finalisez le paiement.

Godeal3

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.


