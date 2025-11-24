La Steam Machine serait finalement plus chère que prévu, le prix risque d’en faire fuir plus d’un

Pierre-Loup Griffais, directeur du hardware chez Valve, a annoncé que le prix de la Steam Machine sera déterminé “comme celui d'un PC”. Cette petite phrase, placée au détour d'un podcast, n'est absolument pas anodine et pourrait signifier que la “console” sera vendu bien plus cher que prévu. On vous explique pourquoi.

Le 12 novembre dernier, Valve a jeté un gros pavé dans la mare du jeu vidéo en annonçant trois nouveaux produits hardware : une manette, un casque VR et surtout, une “console”, baptisée la Steam Machine. Ce n'est pas un hasard si le mot “console” est ici entre guillemets, puisqu'à vrai dire, la Steam Machine n'en est pas vraiment une. À l'instar de son cousin le Steam Deck, il s'agit d'un PC miniature, sur lequel tous les jeux Steam peuvent théoriquement tourner.

Un PC certes, mais qui se présente clairement comme une console d'un point de vue marketing. Valve a clairement mis l'accent dans sa communication sur le jeu sur canapé, la Steam Machine branchée à la TV, sa ludothèque facilement accessible en quelques mouvements de joysticks. Aussi, il n'a pas fallu longtemps pour que certains crient déjà à la révolution (et à la mort de Xbox). Si la Steam Machine est vendu au prix d'une console, c'est le marché tout entier qui s'apprête à être chamboulé.

La Steam Machine risque de vous décevoir si vous vous attendez à un petit prix

Seulement voilà, il semblerait que la Steam Machine ne sera, justement, pas vendu comme une machine. C'est Pierre-Loup Griffais, directeur du hardware chez Valve, qui a fini par lâcher le morceau dans le podcast Friends Per Second. Selon lui, le constructeur déterminera le prix de la Steam Machine comme pour celui d'un PC. Cette simple phrase en dit long sur les intentions de Valve pour sa machine. En effet, il faut bien comprendre qu'une console et un PC ne se vendent pas de la même manière.

Généralement, les constructeurs de consoles vendent ces dernières à perte, c'est-à-dire que leur coût de production est plus élevé que leur prix final. Sony, Microsoft et Nintendo peuvent se le permettre, puisqu'ils se rattrapent sur la vente de jeux, abonnements et autres. Aussi, quand Valve dit vouloir vendre sa Steam Machine comme un PC, cela veut probablement dire que la firme compte réaliser une marge sur la vente seule de cette dernière. Et donc, fixer un prix probablement plus élevé que celui de la PS5 et Xbox Series X.