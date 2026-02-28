Test Xiaomi Pad 8 : la tablette qui peut (presque) totalement remplacer votre PC, on en pense quoi ?

Xiaomi revient cette année avec sa nouvelle série de tablettes souhaitant offrir une expérience premium sans que vous n'ayez à (trop) casser votre tirelire : la gamme Xiaomi Pad 8. Sa promesse ? Offrir une expérience de productivité équivalente à celle que vous auriez sur PC – rien que ça. Une proposition séduisante sur le papier, mais qu'en est-il réellement ? Nous l'avons testée pour vous.

Xiaomi Pad, Poco Pad, Redmi Pad… dans l'écosystème Xiaomi, plusieurs modèles de tablettes coexistent afin de couvrir le maximum de besoins des utilisateurs. Les Xiaomi Pad incarnent les ardoises milieu de gamme soucieuses d’offrir une expérience premium à leurs propriétaires. Cette année, la marque chinoise lance la série Xiaomi Pad 8, déclinée en trois versions : la Pro, la Matte et la standard. C’est cette dernière que nous avons testée.

Elle se présente comme une solution hybride PC-tablette complète, mais surtout comme comme une alternative à un PC portable : les utilisateurs peuvent autant s’en servir comme une ardoise classique multimédia (et dopée à l’IA) que comme une station de travail mobile performante orientée productivité. C’est le moment de vérifier si la Xiaomi Pad 8 tient ses promesses.

Prix et disponibilité

La Xiaomi Pad 8 est d'ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires aux prix de :

Xiaomi Pad 8 8+128 Go : 499 €

Xiaomi Pad 8 8+256 Go : 549 €

Oui, l’ardoise de la marque chinoise a elle aussi subi la crise de la RAM – c’est en tout cas de cette façon que Xiaomi justifie l’augmentation de son prix par rapport à la génération précédente. Toutefois, la Xiaomi Pad 8 bénéficie d’une offre de lancement valable jusqu’au 31 mars qui vous permet de bénéficier de 70 € de réduction.

Mais ce n’est pas tout. Pour contenir au mieux l’inflation, Xiaomi a une solution cohérente avec la promesse faite par la Xiaomi Pad 8 : proposer un pack permanent avec tablette, clavier, souris et stylet qui rogne sur le prix des accessoires. Le constructeur le vend 599 € – au lieu de 666 €. Surtout, le pack bénéficiera lui aussi d’une offre de lancement valable jusqu’au 31 mars, ce qui portera son prix à 499 € – soit celui de la tablette « nue ». Xiaomi présente ainsi sa tablette comme une solution hybride pouvant répondre aux besoins des utilisateurs à un prix compétitif par rapport à la catégorie PC pure. Elle se positionne donc comme une sérieuse concurrente face aux Surface Pro de Microsoft ou encore aux iPad Pro d'Apple.

Fiche technique

Xiaomi Pad 8 Poids 485 g Dimensions 251,22 x 173,42 x 5,75 mm Écran 11,2" Crystal-clear

3,2K

Jusqu'à 144 Hz Processeur Snapdragon 8s Gen 4 RAM 8/12 Go Stockage 128/256 Go OS Android 16 / HyperOS 3 Capteur arrière 13 Mp (f/2,2) Capteur avant 8 Mp (f/2,28) Batterie 9 200 mAh Recharge rapide 45W filaire

Design

Comme ses prédécesseuses, la Xiaomi Pad 8 arbore un design sobre, mais efficace avec son boîtier unibody en aluminium. Elle est, comme la Pad 7, déclinée en trois coloris : gris, vert et bleu. Avec son épaisseur de 5,75mm et ses 485 g, l’ardoise est plus fine et légère que la génération précédente. Le label européen indique que la Xiaomi Pad 8 est certifiée IP54 – soit une protection contre les dépôts de poussière et les projections d'eau. Elle a également obtenu un A pour sa résistance aux chutes et un C pour sa réparabilité.

Petit bémol : la tablette, que ce soit son dos ou son écran, est (très) sujette aux traces de doigts. Il en va de même pour le Keyboard. En revanche, l’emplacement magnétique dédié à recevoir le stylet est très efficace : nous avons pu glisser notre tablette équipée de son Focus Pen Pro dans notre sac sans jamais y perdre l’accessoire. Quant au capot, il accueille les points magnétiques nécessaires pour maintenir le Keyboard.

Les quatre haut-parleurs dont est dotée la tablette sont répartis sur les tranches inférieure et supérieure – cette dernière accueillant également en son centre la mention « Dolby Vision-Atmos », ainsi que le bouton d’allumage. Quant au volume, il n’y a qu’un seul bouton situé sur la tranche de droite pour le régler.

Écran

Intéressons-nous à l'écran désormais. Avec la Xiaomi 8 Pad, nous sommes face à un écran Crystal-Clear 3,2 K de 11,2 pouces supportant un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz. Le constructeur annonce une luminosité de pointe de 800 nits pour l’écran de l’ardoise. Mais qu’en est-il en mode manuel ? D’après les mesures prises par notre sonde, la tablette atteint les 654 nits en mode manuel lorsque la luminosité est à 100 % : c’est un très bon score, d’autant que cela permet d’utiliser la tablette en extérieur sans trop de difficulté, par exemple si vous souhaitez vous en servir comme liseuse lors d’une sortie au parc ou en attendant votre train.

Poursuivons avec la colorimétrie de l’écran : elle est très bien calibrée. Notre sonde nous a permis de constater un Delta E moyen d’1,8 et un gamma moyen de 2,2 en mode Couleur original PRO. Quant à la température moyenne, elle atteint 6 606°, ce qui est proche du score parfait. Le blanc, lui, atteint 6 604°, soit 104° en plus par rapport au blanc le plus pur – mais cette différence est invisible à l’œil nu. Pour le mode vif, l’autre schéma de couleurs proposé par la Xiaomi Pad 8, on frôle les 6 804°.

Batterie et autonomie

Côté batterie, la Xiaomi Pad 8 fait encore un bond par rapport à sa prédécesseuse (et ce malgré sa cure d’amincissement) : sa capacité est de 9 200 mAh (contre 8 850 pour la Pad 7). Selon le label européen, la Xiaomi Pad 8 peut supporter 1 000 cycles de charge avant que la capacité de sa batterie ne tombe sous les 80 % initial. Pour un usage quotidien (réseaux sociaux, édition photo et vidéo, streaming, bureautique, navigation web…), la Xiaomi Pad 8 offre une autonomie continue de 14 heures 44 minutes selon PC Mark avant de tomber à 20 % de batterie – soit une endurance de 2 jours standards. C'est plutôt étonnant, surtout pour une tablette avec une telle capacité de batterie – on se serait attendu à davantage. Si ce n’est pas incroyable, cette indication reste satisfaisante. Mais croisons plutôt nos données.

En pratique, elle nous a duré environ 8 heures de multitâche intensif (navigation, bureautique, vidéo YouTube par moment, applications ouvertes sans être utilisées…) et il lui restait encore 38 % de batterie. En résumé : pour un usage comme alternative à un ultra-portable, cette tablette tiendra une journée de travail sans que vous n’ayez à chercher votre chargeur et vous pourrez même passer une partie de votre soirée dessus, à regarder au moins un épisode de votre série du moment ou à jouer un peu.

Mais batterie, même endurante, finit par se décharger. La Xiaomi Pad 8 est compatible avec une recharge filaire entre 10 et 45 watts. Pour ne pas faire les choses à moitié, nous nous sommes équipés de notre adaptateur secteur Xiaomi de 45 watts et du câble fourni dans la boîte. L’ardoise est passée de 0 à 100 % en 93 minutes. Voici quelques étapes intermédiaires, qui témoignent d’un gain de 10 % en moyenne toutes les dix minutes :

10 min : 13 %

30 min : 34 %

60 min : 69 %

90 min : 97 %

Notons également que la Xiaomi Pad 8 offre plusieurs « solutions » pour prolonger l'autonomie de la batterie. En plus des trois modes de « protection de charge », l’interface vous propose les actions les plus pertinentes à réaliser pour rallonger l'endurance de la batterie en détaillant le nombre de minutes gagnées. Et pour en profiter, rien de plus simple : il suffit de cocher celles qui nous conviennent, puis d'appuyer sur le bouton « Ajouter N minutes ».

Performances : la Xiaomi Pad 8 ou l’alternative à votre PC portable

Sous le capot, la Xiaomi Pad 8 embarque comme SoC le Snapdragon 8s Gen 4 : une version « allégée » qui, sur le papier, est censée offrir un bon compromis en permettant aux appareils à prix contenus de profiter de performances proches du haut de gamme. Et c’est bien le cas. Nous lui avons fait subir toute une batterie de tests afin de voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et ce que l'on peut vous dire d'entrée de jeu, c'est qu'elle en a sous la pédale – a fortiori pour une tablette de sa catégorie.

Ce qui ressort de tous ces benchmarks ? La Xiaomi Pad 8 est une championne de la gestion thermique : en interne, jamais elle n'a dépassé les 38° C, comme s'il s'agissait d'un plafond. Elle ne laguera donc pas à cause de la chauffe. Mais il y a un revers de la médaille à cette excellente dissipation et stabilité thermique : la consommation de la batterie lors des « stress test » qui ont poussé le processeur à bout. Mais en termes de puissance brute, la Xiaomi Pad 8 est extrêmement solide sur ses appuis.

Alors si les benchmarks, c'est bien pour se faire une idée ; la pratique réelle, c'est quand même mieux pour donner un avis éclairé. Avec le gourmand Genshin Impact réglé sur 60 FPS, la tablette n’a souffert d’aucun lag pendant notre session de jeu de 30 minutes. Et c’est à peine si elle a chauffé – montée sur son keyboard, c'est encore moins perceptible. Bonne surprise côté autonomie : la Xiaomi Pad 8 n'ai perdu que 7 %, passant de 80 à 73. Elle est donc une bonne candidate si vous souhaitez une tablette polyvalente qui vous permette, en plus de travailler et de regarder des séries, de jouer. Alors oui, la Xiaomi Pad 8 n'a pas encore le niveau d'un PC gamer – ce n’est d'ailleurs ni ce qu'on lui demande, ni ce qu'elle prétend. En revanche, avec cette puissance,elle n‘a pas à rougir face à des tablettes premium ou des ardoises spécifiquement conçue pour le jeu.

La Xiaomi Pad 8 fait son travail avec une efficacité redoutable et vous permet d'en faire autant puisque, sa puissance, elle ne la met pas seulement au service de vos sessions de jeu. D’après ses résultats aux benchmarks qui évaluent tant le GPU que le CPU, l’ardoise évolue dans la cour des grands : nous ne sommes plus seulement sur du travail d’appoint, elle possède une fluidité rivalisant avec les PC et peut même les remplacer pour la grande majorité des tâches quotidiennes et professionnelles.

Et ça tombe bien, c'est là sa promesse. Mais encore une fois, dans les faits, qu'est-ce que ça donne ? Pour le vérifier, nous avons donc troqué notre PC portable contre elle – c'est d'ailleurs sur la Xiaomi 8 Pad que nous avons rédigé ces lignes.

L’interface au service de la productivité

Cette productivité poussée à un niveau inédit est également soutenue par HyperOS 3, qui bénéficie d’un design intuitif (et notamment de l’intégration des applications tierces à Hyper Island), mais aussi et surtout d’une interconnectivité intégrée et ouverte afin de faciliter le multitâche entre les appareils de différents écosystèmes.

En effet, côté productivité, deux solutions s'offrent à vous, selon vos besoins. D’abord, vous pouvez utiliser votre tablette comme une extension de votre PC, quel que soit son système d’exploitation, en la connectant simplement et sans câble. C’est particulièrement utile si vous ne pouvez pas disposer de deux écrans ou si vous avez besoin de recourir à des applications de dessin ou de retouches photo. Petit bémol : la latence du stylet, que l'on ne retrouve pas autrement.

Ensuite – et surtout –, la Xiaomi Pad 8 est présentée comme une alternative aux ordinateurs portables qui risquent, eux aussi, de subir de plein fouet la flambée des prix due à la crise de la RAM. Cette promesse repose notamment sur le mode Poste de travail amélioré, ses vues en écran scindée optimisées, ses fenêtres flottantes ajustables à l'envi et son Dock permettant de basculer des unes aux autres rapidement et simplement. On regrette quelque peu les applications natives qui font parfois doublons avec la suite Google, même si la suite WPS pré-installée montre la vocation de la Xiaomi Pad 8 à proposer une expérience proche à celle d’un PC.

La Xiaomi Pad 8 n'est pas simplement un instrument destiné à booster votre productivité : en effet, la marque chinoise n'a pas fait l'impasse sur le volet de la créativité. Mais pour en profiter pleinement, il faudra vous équiper du dernier stylet au design très léger (17,5 grammes) de Xiaomi : le Focus Pen Pro – qui s’inspire fortement de l'Apple Pencil en abandonnant les boutons de son prédécesseur au profit d'une zone sensible avec différents raccourcis (pincement, tapotement…). Par ailleurs, Mi Canvas se défend plutôt bien face à l'une des célèbres applications de dessin numérique de l'iPad : Procreate. Évidemment, Mi Canvas est moins complète. Mais, contrairement à Procreate cette application, est native et gratuite. Pour les débutants, elle conviendra très bien.

Enfin, que serait aujourd’hui un nouveau produit sans l’IA ? La Xiaomi Pad 8 dispose évidemment d’HyperAI et de tous ses outils, ainsi que de Google Gemini et de la fonction Entourer pour chercher.

Audio, photo et vidéo

Passons désormais à la partie photo et vidéo. Disons-le tout de suite : ce n'est pas pour elle que vous achèterez la Xiaomi Pad 8. Pas parce qu’elle est mauvaise en soi, mais parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil par rapport à ses prédécesseuses. Les photos sont très correctes, mais, dans le détail, elles manquent parfois de définition et la colorimétrie n'est pas toujours révélatrice de la réalité selon la luminosité.

Reste que 13 MP laisse une marge de manœuvre pour recadrer et redresser les photos sans obtenir un côté « minecraftien » et le capteur reste utile pour l'application native Scanneur. Quant à la qualité de la vidéo, elle reste largement suffisante pour faire des visios. En résumé, la Xiaomi Pad 8 ne remplacera jamais votre smartphone en matière de photo – mais, après tout, ce n'est pas ce qu'on lui demande.

Pour l’audio, c’est pareil : ce sont les mêmes quatre haut-parleurs que ses prédécesseuses, deux sur la tranche supérieure, deux sur celle inférieure. Ils permettent un son immersif et le partenariat avec Dolby Atmos court toujours. Cette partie audio étant réussie, pourquoi changer une équipe qui gagne, après tout ?

Alors, on achète ou pas ?

La Xiaomi Pad 8 est une tablette équilibrée, puissante, capable de gérer tous les usages multimédias. Et quant à la promesse d’une alternative à un PC ? La mission est remplie. L'environnement de travail est agréable, l'expérience fluide, la suite Google offre un confort significatif et la tablette se glisse facilement dans votre sac. Avec une tablette aussi performante, on espère pouvoir la garder longtemps, ça tombe bien : côté mises à jour, vous avez 5 mises à jour majeures de l'OS et 6 ans de mises à jour de sécurité.

Une réserve toutefois : la Xiaomi Pad 8 est véritablement une alternative aux (ultra) portables ; mais quant à les remplacer définitivement, rien n'est moins évident. Mais ce n'est pas là une question de capacité : c'est plutôt une question d'habitudes.

On pourra toujours regretter le manque de nouveautés côté photo et la hausse de prix, mais la marque parvient à contenir l’inflation avec ses offres de lancement et son pack – une initiative intelligente étant donné le positionnement de la Xiaomi Pad 8.