Samsung partage les premiers détails sur ses lunettes connectées IA et vise un lancement dès 2026

Samsung confirme qu'il ambitionne de lancer sur le marché des lunettes connectées IA dès cette année et dévoile de premières informations à leur sujet.

En octobre dernier, Samsung lançait son casque Galaxy XR, un concurrent du Vision Pro d'Apple. Un produit intéressant d'un point de vue technologique, mais qui ne répond pas vraiment aux besoins quotidiens du grand public. Par contre, on attend toujours les lunettes connectées de la marque, qui pourraient quant à elles susciter l'intérêt des consommateurs. Jay Kim, vice-président exécutif de la division mobile de l’entreprise, a partagé de premières informations officielles sur ce futur appareil.

Il explique à CNBC que les lunettes seront équipées d'une caméra “à hauteur des yeux” et qu'elles seront connectées au smartphone de l'utilisateur, qui traitera et analysera lui-même les données capturées par les lunettes. Comme pour le Galaxy XR, Samsung collabore avec Qualcomm pour le développement du système d’exploitation et des semi-conducteurs de ce produit à venir.

Les lunettes connectées, le nouvel appareil tech tendance ?

Pour Jay Kim, les progrès réalisés en IA rendent les lunettes connectées plus pertinentes. L'idée est de pouvoir bénéficier de l'aide d'un assistant IA sans avoir besoin de sortir son mobile de la poche ou du sac, en communiquant par la voix grâce à des microphones intégrés, et en lui partageant en temps réel ce que l'on voit grâce à la caméra. “L’important est que l’IA comprenne où vous regardez afin qu’elle puisse transmettre les données au téléphone portable, puis les traiter et vous fournir une grande quantité d’informations”, ajoute-t-il.

Le cadre de Samsung n'a pas souhaité préciser si les lunettes intègrent des écrans. Mais il fait savoir ensuite qu'il existe d'autres produits, comme des montres connectées ou des téléphones, quand l'utilisateur a besoin d'un écran, ce qui sous-entend qu'il n'y en aura pas, confirmant un précédent rapport.

Il confirme que Samsung prévoit un lancement de ses premières lunettes connectées d'ici à la fin de l'année, peut-être en octobre 2026, un an après l'annonce du casque Galaxy XR. Pour Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, bon nombre des activités qu'on réalise sur smartphone pourraient être déportées vers les lunettes connectées à l'avenir.