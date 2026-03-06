Nouveau prix bas record pour ce airfryer Ninja à double compartiment de 9,5 L, c’est le moment d’en profiter !

Si vous souhaitez acheter une grande friteuse sans huile pour cuisiner pour toute la famille, ce bon plan est fait pour vous. Avec sa capacité totale de 9,5 L, ce airfryer à double compartiment de Ninja se retrouve à 143,99 € au lieu de 269,99 € avec le code PANINJA10. Vite, ça n’est pas tous les jours que vous pouvez avoir une telle réduction sur un airfryer XL !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous faites partie des rares personnes qui n’ont pas encore adopté le airfryer dans leur cuisine ? Ou vous en avez déjà un, mais vous souhaitez le remplacer par un modèle plus grand qui permet de cuisiner pour toute votre famille et même vos invités ? Ce airfryer à double compartiment de Ninja est actuellement à prix cassé ! Normalement en vente à 269,99 €, il est actuellement affiché en promotion à 159,99 €. Mais ça n’est pas tout !

En renseignant le code PANINJA10 dans votre panier, vous avez 10% de réduction supplémentaire. Le prix du airfryer passe alors à 143,99 € seulement. C’est tout simplement un prix sacrifié pour un modèle avec de telles caractéristiques ! Alors profitez-en avant la fin de l’offre.

Le Air Fryer Ninja double compartiment 6-en-1 de 9,5 litres passe à prix cassé en cumulant ces 2 offres

Les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner en offrant une alternative de taille aux fours électriques et aux friteuses à huile. Ils permettent de préparer des plats gourmands, mais aussi plus sains.

Le airfryer Ninja double compartiment XL est un modèle conçu pour les grandes tablées. Vous pouvez en effet préparer des repas pour 8 personnes. Il est équipé de 2 tiroirs et dispose d’une capacité de 9,5 L qui vous donne la possibilité de cuire un poulet de 2 kg dans chaque tiroir ou jusqu’à 1,4 kg de frites.

Grâce à la fonction DualZone, vous pouvez utiliser les tiroirs indépendamment en cuisant quelque chose de différent dans chaque compartiment. La fonction SYNC vous permet de synchroniser la fin de cuisson et la fonction Match a l’effet d’un miroir qui applique les mêmes réglages dans les deux tiroirs.

Enfin, ce airfryer embarque 6 modes de cuisson pour un résultat optimal. En plus du mode Air Fry (Frire sans huile), vous avez Max Crisp, Roast (rôtir), Bake (Cuire au four), Dehydrate (Déshydrater) et Reheat (Réchauffer).