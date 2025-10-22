Le casque Samsung Galaxy XR est officiel et il n’a rien à envier au Vision Pro d’Apple, loin de là

Samsung a enfin dévoilé son casque de réalité mixte Galaxy VR. Il est moins cher que le Vision Pro d'Apple et compatible avec Netflix ou YouTube. La marque à la pomme croquée a du souci à se faire.

Après des années de rumeurs et autres fuites, Samsung a officiellement présenté son casque de réalité mixte Galaxy XR. Son design était déjà connu, aussi il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. En revanche le constructeur sud-coréen confirme ou révèle plusieurs bien d'autres choses, notamment la fiche technique et bien sûr le prix de l'appareil. Disons le tout de suite : l'objectif de la marque n'est pas de concurrencer directement le Vision Pro d'Apple.

Moins “premium” que ce dernier, le Galaxy XR mise clairement sur les services accessibles via le casque. Celui d'Apple a notamment souffert de l'absence de YouTube et Netflix. Aucun problème pour regarder votre vidéaste préféré ou votre série du moment avec l'appareil de Samsung. Tournant sous Android XR, système dédié à la réalité mixte, il permet d'accéder à toutes les applications Android.

Le Galaxy XR de Samsung est deux fois moins cher que le Vision Pro d'Apple

Histoire de marquer le coup, le Galaxy XR est livré avec un an d'abonnement à YouTube Premium, YouTube TV, Google AI Pro, Google Play Pass, NBA League Pass et d'autres applications payantes. De quoi prévoir de nombreuses soirées vidéo immersives.

Côté technique, Samsung fait le choix de la simplicité, sans sacrifier le confort. Pas d'écran externe, mais un appareil en plastique qui fixe son poids à 545 grammes (800 pour le Vision Pro). Les deux écrans internes 4K affichent une fréquence d'images maximale de 90 Hz. Cela reste cependant largement suffisant pour les usages auxquels le casque est destiné, ce qui inclut le jeu vidéo.

Le Samsung Galaxy XR est disponible dès aujourd'hui aux États-Unis et en Corée du Sud pour 1 799 dollars, soit un peu plus de 1 550 € après conversion au taux actuel. À ce prix devra s'ajouter diverses taxes, aussi il faut s'attendre à un tarif plus élevé en France. En guise de comparaison, le Vision Pro vendu 3 499 dollars (environ 3 020 euros) est disponible chez nous pour 3 699 euros. Samsung ne dit pas quand il lancera son casque ailleurs dans le monde.