Razer Project Motoko : oubliez les lunettes connectées, l’avenir de l’IA se passe dans vos oreilles

À l’occasion du CES 2026, Razer dévoile un nouveau projet appelé Motoko. Il s’agit d’un casque audio avec un « twist » : grâce à des caméras, un processeur puissant et l’IA, Motoko voit tout, analyse l’environnement et offre des conseils contextualisés. Alternative aux casques et lunettes de réalité augmentée, Motoko pourrait être l’un des avenirs possibles pour les assistants IA. Explications.

Comment accède-t-on à l’IA aujourd’hui ? Plusieurs moyens sont possibles. D’abord avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette, des moyens très classiques. Ensuite avec un casque de réalité mixte (AR, VR ou XR) ou des lunettes connectées. Enfin, avec un accessoire connecté, comme une enceinte audio pour un usage plus domotique. Rares sont les solutions moins conventionnelles, comme l’AI Pin, projet d’Humane à la très courte carrière commerciale.

Malgré son échec commercial, l’AI Pin pourrait préfigurer d’une tendance sur les assistants IA du futur qui ne nécessite pas d’écran, mais qui sont tout de même alerte de l’environnement de l’utilisateur. Nous en voulons pour preuve le nouveau projet que la marque Razer a présenté au CES 2026 qui se tient cette semaine à Las Vegas. Un projet qui s’appelle Motoko.

Razer intègre une intelligence artificielle dans un casque audio

Motoko est un produit qui combine un casque audio haut de gamme (type Bose QuietComfort Ultra ou Sony WH-1000XM6) et l’AI Pin d’Humane. Dans ce casque, outre le système audio avancé (compatible THX Spatial Audio), vous retrouvez plusieurs éléments techniques importants. D’abord deux caméras 3K, fimant en 60 images par seconde avec stabilisation optique, qui donnent au casque une vision stéréoscopique avec calcul des profondeurs. Cela permet au casque de se positionner précisément dans l’environnement et d’analyser chaque élément.

Ensuite, il y a plusieurs microphones qui servent à entendre l’utilisateur, les conversations alentour et les sons ambiants. Enfin, nous retrouvons un processeur. Le communiqué de presse parle d’un « Snapdragon », sans plus de précision. Il pourrait s’agir du Snapdragon AR1+ Gen 1, un processeur annoncé par Qualcomm en juin 2025. Ce composant a été développé pour des lunettes connectées et est capable de faire tourner localement des petits modèles d’IA. Razer annonce que le Motoko est compatible avec les grands noms de l’IA, comme Gemini, Perplexity, ChatGPT ou encore Grok.

Razer Motoko : une rupture technologique qui aura un coût

Razer présente Motoko comme un assistant plus pratique que ceux que vous utilisez aujourd’hui. D’abord parce que les mains restent libres. Pas de clavier ni d’écran tactile pour interagir. Ensuite parce que les yeux restent libres aussi. Contrairement à un casque type Apple Vision Pro ou des lunettes connectées type RayBan Meta Gen 2, l’utilisateur n’est pas coupé du monde et aucun pixel ne vient encombrer sa vision. Évidemment, ce casque se prête particulièrement bien à la pratique du jeu vidéo. Mais pas que. Reste à savoir si les interactions seront vraiment pratiques.

Motoko est un projet. Il n’y a donc ni date de sortie ni prix indicatif. Cependant, nous pouvons essayer d’estimer le montant qu’il faudrait avancer pour profiter de ce casque. Motoko est un casque audio haut de gamme auquel s’ajoutent des composants techniques que vous retrouvez dans des lunettes connectées (processeur et caméra). Il est fort probable que ce casque coûte aussi cher que les deux éléments réunis (400 euros pour un casque type Sony XM6 et 300 euros pour des lunettes telles que les RayBan Meta). Soit plus de 700 euros. S’il est vendu à ce prix, seriez-vous intéressé par Motoko ? On attend vos réponses en commentaire.