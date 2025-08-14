Les lunettes connectées de Samsung arrivent bientôt, voici ce qu’on en sait

Samsung devrait commercialiser des lunettes connectées sans écran, à la Meta Ray-Ban, avant fin 2026. Elles s'intègreront dans l'écosystème Galaxy et seront alimentées par IA.

Meta est actuellement le leader incontesté des lunettes connectées, mais les autres géants de la tech sont prêts à débarquer sur ce marché pour le concurrencer, et tenter de le démocratiser auprès du grand public. Et qui est mieux placé que Samsung pour ce faire ? Le constructeur mise sur son vaste écosystème d'appareils Galaxy pour tirer le meilleur parti de lunettes connectées, qui pourraient communiquer avec les smartphones et les montres de la marque.

D'après le média économique sud-coréen Sedaily, Samsung pourrait annoncer ce nouveau produit d'ici à la fin 2026. Il s'agirait ici de lunettes sans écran. Il ne faut pas les confondre avec les lunettes de réalité mixte, Project Haean, sur lesquelles Samsung travaille avec Google, et qui pourraient être dévoilées fin 2025 ou courant 2026.

Meta en pôle, Samsung et Google en poursuivants, Apple à la traîne

Comme les Ray-Ban Meta, ces lunettes connectées Samsung seraient équipées de haut-parleurs, de microphones et d'un capteur photo. Les fonctionnalités sont forcément plus limitées qu'avec des lunettes de réalité augmentée avec écrans. Mais dans un premier temps, ce type d'accessoire devrait être bien plus facile à imposer auprès des consommateurs. Ces lunettes plus simples sont plus légères et confortables, plus autonomes, et aussi moins chères, point important dans l'optique de créer une forte adoption.

Ces lunettes seront alimentées par l'IA et devraient office de véritables assistants. Elles seront sans doute une extension de notre smartphone, permettant de réaliser certaines actions sans avoir à sortir son appareil de la poche. Le grand intérêt de lunettes connectées est qu'elles soient capables de partager en temps réel le point de vue de l'utilisateur, permettant au système de s'adapter en continu. Les experts de l'industrie estiment que la progression des capacités de l'IA devrait faire exploser la demande de lunettes connectées.

D'ailleurs, la maîtrise de l'IA donne un avantage certain à des firmes comme Google et Samsung. Plus en difficulté sur ce terrain, Apple devrait accuser un certain retard dans le domaine des lunettes connectées.