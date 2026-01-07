Ces lunettes connectées Lenovo veulent remplacer l’écran de votre smartphone

Le smartphone est encore au centre de nos habitudes. Mais Lenovo imagine une autre façon d’accéder à l’information. Ses nouvelles lunettes connectées, présentées au CES 2026, misent sur un affichage discret et assisté par intelligence artificielle.

Les lunettes connectées gagnent peu à peu en visibilité. Meta a montré que le public pouvait adopter ce format grâce à ses modèles Ray-Ban. En revanche, la version avec écran intégré ne sera finalement pas lancée en France début 2026. Ce contretemps laisse le champ libre à d’autres visions du marché, plus prudentes et plus discrètes.

C’est dans ce contexte que Lenovo a dévoilé au CES 2026 un concept de lunettes baptisé Lenovo AI Glasses. Le constructeur ne cherche pas à remplacer totalement le smartphone. Il veut plutôt réduire la dépendance à l’écran du smartphone. Les informations importantes peuvent s’afficher directement dans le champ de vision. Le téléphone reste dans la poche la plupart du temps.

Lenovo imagine des lunettes IA capables d’afficher l’essentiel sans sortir le téléphone

Visuellement, les lunettes Lenovo AI Glasses ressemblent à un modèle classique. La marque ne veut pas d’un objet trop technologique. La monture pèse environ 45 grammes. Une caméra de 2 mégapixels est placée au-dessus du nez. Deux microphones et deux haut-parleurs sont intégrés. Elles peuvent aussi servir pour écouter de la musique. L’affichage propose un champ de vision de 28 degrés. La luminosité peut atteindre 1 500 nits. L’autonomie annoncée est de huit heures grâce à une batterie de 214 mAh.

Les Lenovo AI Glasses ne font pas tout le travail seules. Elles se connectent sans fil à un smartphone ou à un autre appareil. Ce dernier gère les calculs et l’intelligence artificielle. Lenovo s’appuie sur une plateforme commune avec Motorola appelée Qira. Elle sert d’assistant intelligent entre plusieurs appareils.

L’une des fonctions mises en avant s’appelle Catch Me Up. Elle résume les notifications importantes en un seul aperçu. L’objectif est de limiter les interruptions. Lenovo privilégie une approche simple et passive. L’utilisateur n’a pas besoin de gestes complexes. Cela tranche avec la stratégie de Meta, qui mise sur des contrôles gestuels et des accessoires dédiés. Même s’il s’agit encore d’un concept, Lenovo montre une vision claire. Celle d’un futur où l’écran du smartphone devient secondaire.