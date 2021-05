Samsung Galaxy Z Flip 3 : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le smartphone pliant

Le Galaxy Z Flip 3 est sur le point d'être annoncé par Samsung. Prix et date de sortie attendus, fiche technique, design, améliorations… Découvrez tout ce que l'on sait déjà sur le smartphone pliant.

Samsung a ressuscité le design du téléphone à clapet avec l'écran pliable de son Galaxy Z Flip. Le nouveau modèle, le Z Flip 3, sera annoncé par la marque d'ici peu. Mais on en sait déjà beaucoup sur le smartphone à travers différentes fuites qui nous en apprennent plus sur les caractéristiques de cet appareil.

❓ Y aura-t-il un Galaxy Z Flip 2 ?

Début 2020, Samsung sortait le Galaxy Z Flip, son deuxième smartphone à écran pliable, arborant un design différent de celui du Fold avec un système de charnière rappelant les anciens téléphones à clapet. Cette année, le constructeur sud-coréen va lancer son successeur, le Galaxy Z Flip 3. Car oui, selon plusieurs sources, il n'y aura pas de Galaxy Z Flip 2 et on devrait passer directement au 3.

Cette décision a sans doute été prise pour que le Z Flip rattrape le Z Fold dans la nomenclature de Samsung et que les consommateurs ne pensent pas que le nouveau Z Flip ait une génération de retard sur le Z Fold 3. Ainsi, c'est le Z Flip 5G qui sera considéré comme le Z Flip 2.

📅 Quand sort le Samsung Galaxy Z Flip 3 ?

Dans un premier temps, nous pensions que le Galaxy Z Flip 3 serait révélé par Samsung au cours du mois de juillet en compagnie du nouveau modèle de l'autre gamme de smartphones à écran pliable de la marque : le Galaxy Z Fold 3. Finalement, les deux appareils devraient être présentés en même temps que le Galaxy S21 Fan Edition, au mois d'août, lors d'une nouvelle conférence Unpacked. Pour rappel, Samsung abandonne à partir de cette année sa gamme Note, laissant le choix aux utilisateurs désireux d'un smartphone ultra premium entre un mobile pliant ou un Galaxy S Ultra compatible avec le stylet S-Pen.

D'après le média sud-coréen Yonhap News, le Galaxy Z Fold 3 devrait être lancé entre début et mi-août pour une commercialisation vers la fin de ce même mois. Le leaker Tron table quant à lui sur la date du 3 août 2021.

💰 Quel sera le prix du Samsung Galaxy Z Flip 3 ?

Le Galaxy Z Flip était vendu très cher lors de sa sortie en France avec un tarif affiché de 1500 euros. Un prix très élevé malgré une fiche technique plutôt moyenne qui s'expliquait par l'adoption d'une nouvelle technologie, forcément bien plus coûteuse à développer et même à produire avec peu d'économies d'échelle et de lignes de production adaptées.

Le Galaxy Z Flip 3 devrait être moins cher que son prédécesseur. Le leaker Tron indique que le smartphone serait vendu entre 999 et 1099 dollars, contre 1449 dollars pour le modèle de 2020. Mais il reste à savoir comment Samsung va choisir sa tarification en Europe et plus particulièrement en France. Le fabricant n'avait pas répercuté la totalité des taxes sur le prix final de son premier Z Flip chez nous, il pourrait décider de ne pas répéter l'initiative sur la seconde génération de la gamme. Autrement dit, cette baisse de tarif en dollars aux États-Unis pourrait ne pas être aussi conséquente en France en euro.

📱 Design

Le Galaxy Z Flip 3 conserve l'identité de la gamme avec une pliure horizontale sur l'écran permettant de plier le smartphone à la verticale et seulement vers l'intérieur, pour le refermer à la manière clapet. Un brevet déposé par Samsung peut laisser suggérer que le châssis du Z Flip 3 sera plus solide, avec le passage à ce que la marque appelle une “Armor Frame”, qui abandonne sans doute l'aluminium, un matériau pas si résistant et lourd pour ne rien arranger.

La durabilité des smartphones pliants reste à prouver aux yeux des consommateurs, et c'est logiquement que Samsung devrait se donner les moyens de rassurer le public à cet égard. D'ailleurs, avec cette “Armor Frame”, il n'est pas impossible que le Z Flip 3 bénéficie d'une certification de résistance à l'eau et à la poussière, ce qu'on ne pensait pas obtenir de si tôt sur un smartphone équipé d'une telle charnière.

Une vidéo présentant des rendus 3D du Galaxy Z Flip 3 nous donne un aperçu du design de l'appareil. Les images ont été créées par Jermaine Smit à partir d'informations provenant de documents en fuite, elles ne sortent pas de l'imagination de l'artiste. On observe un écran poinçonné logeant le capteur photo frontal, ainsi que des tranches plates, alors qu'elles étaient bien plus en rondeur sur le Z Flip. La charnière semble mieux intégrée à l'ensemble, avec un espace réduit quand le mobile est en position pliée.

À l'arrière, le double capteur photo et le LED Flash, positionnés à la verticale, sont intégrés à côté d'un écran secondaire bien plus imposant que celui du premier modèle. Esthétiquement, Samsung joue sur les coloris avec un design bicolore : une partie noire supérieure, sur environ 1/6 de la surface, et le reste dans un autre coloris : blanc, beige, vert ou violet. Le tout avec un aspect mat, alors que le Z Flip original arbore une finition brillante. Enfin, le lecteur d'empreintes digitales devrait trouver place sur le bouton de démarrage, comme sur le premier Z Flip.

🔎 Écran

Si l'on en croit Wondering Leaks, la dalle pliable du Galaxy Z Fold 3 s'articule autour de la technologie AMOLED et une diagonale de 6,7 pouces. Il s'agirait d'un écran LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) capable d'ajuster automatiquement la fréquence de rafraichissement en fonctions des besoins et de l'usage afin de préserver la batterie. Par exemple, aucun besoin d'un affichage 60 Hz pour le visionnage d'une vidéo à 24 ou 30 images par seconde. La présence d'une dalle LTPO laisse suggérer une fréquence de rafraichissement qui pourrait monter jusqu'à 120 Hz. L'écran serait protégé par une protection en verre Gorilla Glass Victus de Corning.

L'écran secondaire, externe et accessible même lorsque le smartphone est refermé, s'améliore avec cette version. Appelé “écran de façade” ou “écran de couverture” par Samsung, il permet de consulter rapidement les notifications et de répondre aux appels sans déplier le smartphone. Il affiche également les notifications à la manière de la fonction Always-on display afin d'avoir à tout moment une idée de ce que l'on a manqué depuis la dernière ouverture de l'appareil. Cet écran sert aussi à prendre des photos rapidement sans déplier le Galaxy Z Flip et d'obtenir un double aperçu lors de la prise d'une photo. L'écran de couverture du Galaxy Z Flip 3 devrait s'améliorer et s'agrandir, passant à deux pouces au lieu de 1,1 pouce et permettant entre autres de lire toute une notification sur celui-ci.

🚅 Performances et mémoire

La fiche technique du Galaxy Z Flip 3 a été en partie révélée par Wondering Leaks. Selon lui, le smartphone sera compatible avec les dernières normes de connectivité sans fil, le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2. Il pourrait être équipé d'un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm, mais cette information est à prendre avec des pincettes. Si le Z Flip 5G embarquait bien la puce la plus puissante disponible à sa sortie, à savoir le Snapdragon 865+, le Z Flip original était lui pourvu d'un SoC Snapdragon 855+ de l'année précédente afin de réaliser des économies. Et de précédentes rumeurs laissaient entendre que le Z Flip 3 ne prendrait pas en charge la 5G. Or, le Snapdragon 888 intègre un modem 5G.

De son côté, Tron, un autre leaker particulièrement actif sur le partage d'informations concernant le Z Flip 3, croit savoir que le smartphone pliant serait plutôt propulsé par une puce Snapdragon 870. Gravée en 7nm (contre une finesse de 5nm pour le Snapdragon 888), celle-ci serait une version overclockée du Snapdragon 865, qui se situerait entre le Snapdragon 865+ et le Snapdragon 888 en termes de performances. Ce SoC est aussi équipé d'un modem 5G, le Snapdragon X55.

Le smartphone à écran pliable serait proposé en deux configurations de stockage : 128 et 256 Go, avec 8 Go de mémoire vive.

🔋 Autonomie, batterie et recharge

L'autonomie du Galaxy Z Flip 3 serait confiée à une batterie de 3700 mAh. L'accumulateur gagne donc en capacité par rapport à la génération précédente qui affichait seulement 3700 mAh, ce qui faisait peu pour alimenter un si grand écran. L'appareil bénéficierait d'une recharge filaire rapide de 25W et non plus de 15W, ainsi que d'une compatibilité avec le protocole de charge sans fil Qi. Le chargeur fourni avec le mobile ne prendrait par contre en charge qu'une puissance de 15W selon le document d'un organisme de certification chinois.

📸 Appareil photo

Les éléments mis à disposition par les différentes fuites autour du produit divergent sur la question de l'appareil photo. Certaines sources prétendent qu'un retour du setup à deux modules de 12 MP est prévu, alors que d'autres tablent sur l'intégration d'un triple capteur. Ce dernier serait alors composé d'un téléobjectif de 64 MP en plus de la caméra principale grand-angle de 12 MP et du capteur ultra grand-angle de 12 MP également.

Pour les selfies, les appels vidéo et la reconnaissance faciale, c'est un capteur photo frontal de 10 MP qui nous attendrait, comme sur le Z Flip de l'année dernière.

🖊 Le Galaxy Z Flip 3 est-il compatible avec un stylet S-Pen ?

Le média néerlandais Let's Go Digital a repéré un brevet déposé par Samsung dans lequel il est fait mention d'une prise en charge du stylet par un Galaxy Z Flip. On peut donc s'attendre à ce que le prochain modèle de la gamme supporte le S-Pen, surtout qu'il n'y aura pas de Galaxy Note cette année, qui est historiquement la gamme de Samsung apportant cette fonctionnalité.

📳 Logiciel

Le Galaxy Z Flip 3 devrait être lancé sous une toute nouvelle version de la surcouche maison de Samsung : One UI 3.5, basée sur Android 11. On ne sait pas encore ce qu'apporte cette mise à jour de l'interface de Samsung, qui en est actuellement à la version One UI 3.1 depuis le lancement des Galaxy S21.

Le Z Flip 3 en particulier devrait profiter d'un Flex Mode repensé. Cette fonctionnalité permet d'afficher une application sur la partie supérieure de l'écran et une autre sur la partie inférieure, et d'utiliser les deux en même temps. Le Flex Mode devrait revenir avec un nombre accru d'applications compatibles et une optimisation de son fonctionnement.