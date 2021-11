Galaxy Z Flip 3 : Samsung crée un jean dédié au smartphone pliable à 1499$

Samsung se lance dans la mode en signant un partenariat avec la marque de jean australienne Dr Denim. En ressort une édition limitée spécialement pensée pour le design unique du Galaxy Z Flip 3. Exit les poches à rallonge, le pantalon se dote de petites poches à la bonne taille pour le smartphone pliable. Le tout à 1499 $.

Le Galaxy Z Flip 3 a été l’immense succès inattendu de cette rentrée. Alors qu’on aurait pu penser que son grand frère le Galaxy Fold 3 lui aurait fait de l’ombre, le smartphone est rapidement passé en rupture de stock, victime à son tour de la pénurie de composants. Il faut dire que le petit pliable ne manque pas d’arguments, notamment en matière de personnalisation. Cela, Samsung l’a bien compris et a poussé le curseur au maximum avec son service de customisation dédié.

Mais la firme coréenne ne s’arrête pas là. Dans un communiqué de presse, elle annonce la sortie d’une édition limitée de jeans à l’effigie du Z Flip 3. Intitulée « Z Flip Pocket Denim », cette gamme a été créé en partenariat avec la marque australienne Dr Denim. Sa particularité est de s’adapter parfaitement au design du smartphone. Autrement dit, les poches sont bien plus petites, afin d’éviter de perdre le téléphone dans des trous sans fins.

Samsung lance un jean à 1499 $

« Qui a besoin de grandes poches ? » demande Samsung. « Elles prennent trop de place, elles ne sont pas élégantes et les téléphones les plus récents glissent et se glissent dedans. Redessiné pour s’adapter exclusivement au Galaxy Z Flip 3, le jean Z Flip Pocket Denim fait des grandes poches une chose du passé. » La poche en question se trouve en bas de la cuisse et respecte les dimensions exactes du Galaxy Z Flip 3. Deux Z dorés décorent quant à eux la zone où se trouvent les poches traditionnelles.

« Les smartphones ne sont pas toujours faciles à mettre dans la poche », déclare Hayley Walton, responsable marketing chez Samsung. « Nous avons donc fait appel aux compétences de Dr Denim en matière de style pour concevoir des jeans qui bousculent la norme en matière de poche et s’adaptent parfaitement à notre Galaxy Z Flip 3 compact. Les utilisateurs de notre Galaxy Z Flip 3 attendent ce qu’il y a de mieux en matière de design et de poche, et quoi de mieux pour accompagner nos téléphones haut de gamme qu’une paire de jeans sur mesure. »

Sur le même sujet : Test du Galaxy Z Flip 3 5G — le petit smartphone pliant qui a tout d’un grand

Cette édition limitée comporte 450 exemplaires et est disponible sur le site de Dr Denim. Notez toutefois qu’une paire de jeans vous coûtera 1499 $. Fort heureusement, le Galaxy Z Flip 3 est inclus.

Source : Samsung