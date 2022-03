Galaxy Z Flip 3 : Samsung a écoulé 4,6 millions d’exemplaires en 2021, un record

D'après les données du dernier rapport du cabinet d'études Omdia, Samsung a écoulé pas moins de 4,6 millions de Galaxy Z Flip 3 en 2021. Cela représente 52% de parts de marché sur les smartphones pliables, un record pour la marque sud-coréenne.

Depuis le lancement du Galaxy Fold en 2020, les smartphones pliables sont devenus de plus en plus populaires auprès des utilisateurs. Bien entendu, Samsung garde une longueur d'avance par rapport à ses concurrents. La firme de Séoul est déjà à sa troisième génération, incarnée par les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3.

D'après les données du dernier rapport du cabinet d'études Omdia, les expéditions de smartphones pliables ont connu une croissance exceptionnelle de 309 % en glissement annuel en 2021, avec pas moins de 9 millions d'unités écoulées. D'ailleurs, 90% des expéditions ont été réalisées lors du second semestre 2021. Soit durant la période de lancement des Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3.

Samsung domine le marché des smartphones pliables

Ce n'est évidemment pas un hasard. Samsung a vendu pas moins de 4,6 millions de Galaxy Z Flip 3, ce qui représente plus de la moitié (52%) de l'ensemble du marché. C'est plus que tous les autres appareils pliables réunis donc. Quant au Galaxy Z Fold 3, le constructeur a écoulé 2,5 millions d'exemplaires. On trouve sur la 3e marche le Mate X2 de Huawei, avec 600 000 unités vendues.

En 2021, Oppo et Xiaomi ont également fait leur entrée sur le marché des smartphones pliables. Oppo a lancé le Find N en décembre 2021 tandis que Xiaomi s'est lancé sur ce segment particulier en mars 2021 avec le Mi Mix Fold, l'appareil pliable le moins cher du marché avec un prix de vente fixé aux alentours des 1300 € en Chine. Malheureusement, le constructeur a pris la décision de ne pas proposer le Mi Mix Fold en dehors des frontières chinoises. Huawei a également tenté de s'imposer avec le P50 Pocket, un smartphone pliable aux multiplies qualités comme nous l'avons reconnu dans notre prise en main.

Toujours selon Omdia, les expéditions mondiales de smartphones pliables pourraient augmenter de 55% en 2022 pour atteindre les 14 millions d'unités. Le marché devrait d'ailleurs connaître une croissance régulière lors des cinq prochaines années, pour dépasser un volume total de 61 millions d'unités écoulées d'ici 2026. Soit 3,6% du marché global des smartphones. Aux yeux du cabinet, il sera toutefois plus compliqué pour Samsung de garder son leardership durant les années à venir avec l'arrivée de nombreux concurrents sur ce segment comme Honor, Vivo, Google ou encore Motorola.

Source : Omdia via Android Headlines