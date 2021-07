Galaxy Z Flip 3 : Samsung baisserait le prix de son smartphone à clapet

Le Galaxy Z Flip 3 serait moins cher que son prédécesseur, le Galaxy Z Flip. Afin de séduire un large panel d'acheteurs, Samsung aurait décidé de revoir le prix de son smartphone pliable à clapet à la baisse. Une fuite table sur une réduction avoisinant les 100 dollars.

Les fuites concernant le Galaxy Z Flip 3, l'un des prochains smartphones pliables de Samsung, se multiplient ces dernières semaines. Récemment, nous avons ainsi découvert le design complet du smartphone à clapet et une poignée d'informations sur la fiche technique.

Plus récemment, un informateur réputé a évoqué le prix du Galaxy Z Flip 3 sur son compte Twitter. D'après le leaker Tron, Samsung vendra le téléphone avec écran pliable au prix de 1249 dollars sur le marché américain.

Baisse de prix pour le Galaxy Z Flip 3

Samsung aurait donc pris la décision de baisser le tarif de son smartphone à clapet. Pour mémoire, le Galaxy Z Flip premier du nom est sorti sur le marché au prix de 1359 dollars aux Etats-Unis. Il s'agit d'une réduction de 110 dollars sur le prix de départ du téléphone.

Le Z Flip 3 avec la configuration la moins chère embarquerait 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Pour l'heure, on ignore si des version avec 512 Go de stockage et davantage de mémoire vive sont au programme. Contrairement à de précédentes rumeurs, le géant de Séoul ne proposera pas de version dénuée de 5G afin de baisser le prix de départ du smartphone.

En France, le Galaxy Z Flip a été lancé au prix de départ de 1509 euros. La version 5G, lancée quelques mois plus tard, grimpait à 1559 €. Au vu des baisses qui seront visiblement appliquées aux Etats-Unis, on peut s'attendre à ce que Samsung revoit légèrement à la baisse le prix sur le marché français. Néanmoins, au vu des habitudes de la marque et des taxes locales, la réduction s'annonce plus réduite qu'outre-Atlantique.

Comme confirmé récemment, Samsung annoncera le Galaxy Z Flip 3 dès le mercredi 11 août 2021. Lors de la conférence, le Galaxy Z Fold 3 et les montres Galaxy Watch 4 seront aussi dévoilées. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.