Le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 pourraient avoir des châssis beaucoup plus solides

Le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 sortiront cette année, si tout se passe bien. Les deux terminaux pliables pourraient être dotés d’un châssis plus solide qu'actuellement. Ils pourraient aussi être résistants à l’eau et à la poussière.

Le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 sont attendus pour cette année. Samsung pourrait dévoiler ses nouveaux smartphones dans le courant de l’été dans un événement Unpacked. Ils commencent d’ailleurs à faire parler d’eux. Par exemple Sammobile a repéré un brevet évoquant un corps beaucoup plus résistant pour les téléphones.

Les deux produits ont la particularité d’être équipés d’un écran pliable, sur la longueur pour le Z Flip et sur la largeur pour le Z Fold. Cela les rend à la fois fragiles et lourds. Dans un brevet déposé le 13 avril, la marque coréenne évoque une « Armor Frame », une coque armure pour ses prochains produits. Si le document ne révèle pas sur quels smartphones elle pourrait être utilisée, ni même sa composition, les caractéristiques et le timing laissent penser aux produits pliables de Samsung.

Des Galaxy Fold et Flip résistants à l’eau

Le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 sont tous deux équipsé d’un châssis en aluminium qui les rendent relativement lourds. Comme l’indique Sammobile, cette « Armor Frame » pourrait être synonyme de nouveau matériau pour la coque, comme du titane. De plus, le site rajoute que les deux produits pourraient bénéficier d’une protection contre l’eau et la poussière, ce qui n’était pas le cas des précédents modèles. Un écran plus résistant et aussi attendu sur le Z Fold 3, avec une compatibilité avec le S-Pen.

Ne reste maintenant qu’à attendre de voir les nouvelles fuites, qui vont certainement se faire de plus en plus insistantes au fil des mois. Pour rappel, l’une d’elle évoque déjà le processeur du Fold 3. Celui-ci pourrait être équipé d’un nouveau processeur Exynos, plus puissant que le 2100 déjà présent sur les Galaxy S21.

La solidité de la coque sera un enjeu pour Samsung en ce qui concerne ses prochains téléphones pliables, puisqu’ils sont pointés du doigt sur ce segment depuis leur sortie.

Source : Sammobile