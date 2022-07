Le Galaxy Z Flip 4 resterait au-dessus des 1000 euros, pas de baisse prévue

Le prix européen du Galaxy Z Flip 4 aurait fuité. Et il ne passera pas sous la barre des 1000 euros, contrairement à l’objectif initial de Samsung. Le smartphone pliant, qui sera présenté le 10 août 2022 avec le Galaxy Z Fold 4, pourrait coûter 1080 euros dans sa version la plus légère. Il faudrait débourser 80 euros supplémentaires pour doubler l’espace de stockage et 200 euros pour le quadrupler.

Samsung est aujourd’hui le principal supporter des écrans flexibles. La firme n’est pas la seule, puisque Motorola, Xiaomi, Oppo, Honor ou encore Vivo en ont présenté récemment. Mais le catalogue de Samsung est le plus fourni : tous les ans, la marque coréenne en propose deux, un Fold et un Flip. Ce ne sont pas moins de 6 produits lancés par Samsung entre février 2019 et août 2021.

La stratégie de Samsung semble d’ailleurs fonctionner : la firme a vendu 10 millions de smartphones pliables en 2021, notamment des Z Flip 3, parce que ce modèle est le moins cher des smartphones pliants. Et cela va évidemment continuer. Le 10 août, la marque aurait prévu de présenter deux nouvelles plates-formes : les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. Nous ne manquerons pas de les présenter et de les tester dans nos colonnes.

Les prix du Galaxy Z Flip 4 ne baisseraient pas

Outre l’aspect technologique des deux smartphones, l’un des points les plus attendus est le prix. En 2021, Samsung a réussi à baisser considérablement le prix des Z Fold 3 et Z Flip 3 en comparaison de leurs prédécesseurs respectifs. La firme annonçait alors que son objectif était de démocratiser les écrans pliants, notamment grâce aux Z Flip. Après cette déclaration, tout le monde espérait l’arrivée d’un modèle à moins de 1000 euros. Un leaker affirme que le Z Flip 4 ne sera pas celui-ci.

Il dévoile en effet les prix européens du Galaxy Z Flip 4. Des prix qui ne sont pas incohérents, mais qui confirment aussi que l’inflation observée dans les téléphones haut de gamme du début d’année 2021 touchera aussi la gamme Z de Samsung. Elle semble toutefois extrêmement limitée, puisque la différence est de 50 euros tout au plus. Voici en un coup d’œil les tarifs des trois configurations attendues :

Galaxy Z Flip 4 128 Go : 1080 euros, contre 1060 euros pour le Z Flip 3 128 Go

contre pour le Z Flip 3 128 Go Galaxy Z Flip 4 256 Go : 1160 euros, contre 1110 euros pour le Z Flip 3 256 Go

contre pour le Z Flip 3 256 Go Galaxy Z Flip 4 512 Go : 1280 euros

Évidemment, tout cela n’est qu’une fuite. Il est possible que ces prix ne soient pas les bons. Cependant, la hausse des couts de production des smartphones ne laisse que peu de doute à une très probable augmentation des prix.

