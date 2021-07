Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 : Samsung organise une conférence Unpacked le 11 août 2021, c’est officiel

Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 sont en approche. Samsung vient d'annoncer l'organisation d'une conférence Unpacked dédiée à une nouvelle génération de smartphones pliables. La marque donne rendez-vous le mercredi 11 août 2021 pour une présentation en ligne.

Après des mois de rumeurs et de fuites, nous y sommes enfin ! Samsung vient de confirmer la date de la présentation officielle du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3. Une conférence “Galaxy Unpacked” sera en effet organisée le mercredi 11 aout 2021.

La présentation, diffusée en direct sur YouTube et sur le site de Samsung, débutera à 16h, heure de Paris. Ce n'est pas vraiment une surprise. Il y a quelques jours, Samsung avait déjà confirmé la date de sa prochaine conférence Unpacked à des médias sud-coréens.

Samsung tease les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

Dans son communiqué, Samsung n'évoque pas nominativement ses nouveaux smartphones pliables. Néanmoins, l'intitulé de la conférence “Cet ready to unfold” (soit “soyez prêts à vous déplier”) ne laisse pas de place pour le moindre doute. “Aujourd'hui plus que jamais, il y a un besoin d'appareils mobiles flexibles et polyvalents qui peuvent suivre le rythme rapide de nos vies afin que nous puissions maximiser et profiter de chaque instant” ajoute d'ailleurs Samsung dans son communiqué de presse.

Destinés à remplacer la gamme des Note, les Z Fold 3 et Z Flip 3 seront dédiés à la productivité. Parmi les nouveautés, citons le capteur photo pour les selfies qui sera pour la première fois caché sous l'écran pliable, et la présence d'un stylet S-Pen.

La conférence sera aussi marquée par d'autres produits attendus. Aux dernières nouvelles, Samsung devrait lever le voile sur les Galaxy Watch 4, une nouvelle génération de montres connectées. Il se murmure aussi le Galaxy S21 FE, dont la sortie sur le marché a été différée de plusieurs mois, pourrait faire une apparition remarquée.

On vous donne donc rendez-vous le mercredi 11 août. Toute l'équipe de Phonandroid sera bien évidemment au rendez-vous pour vous faire vivre l’événement en live. En attendant, on vous conseille de rester connectés. Il est fort probable que d'autres fuites viennent dévoiler les smartphones avant l'heure.