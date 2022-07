Samsung a vendu plus de 10 millions de smartphones pliables en 2021, dont 70% de Galaxy Z Flip

Samsung a annoncé avoir battu tous ses records de ventes pour ses smartphones pliables. Rien que sur l’année 2021, le constructeur a écoulé 10 millions d’unités, soit une hausse de 300 % par rapport à 2020. La firme doit cet immense succès en grande partie à sa gamme des Galaxy Z Flip, qui s’accaparent plus de 70 % des ventes sur ce segment, le reste se trouvant en majorité sur les Galaxy Z.

Samsung continue de dominer largement le secteur des smartphones pliables… et n’oublie pas de s’en vanter. Dans un récent billet de blog, la firme coréenne révèle avoir vendu 10 millions d’unités sur ce segment, rien que pour l’année 2021. Ce chiffre colossal l’est d’autant plus quand on le compare aux résultats de 2020. En seulement un an, le constructeur a augmenté ces scores de vente de 300 %.

Une croissance dont Samsung n’est pas peu fier : « Il y a trois ans, les Galaxy pliables de Samsung pouvaient être résumés en un seul mot : radicaux », a commenté le PDH Roh Tae-moon. « Très rapidement, cependant, il est apparu que ce design révolutionnaire et flexible s’intégrait parfaitement aux modes de vie modernes. Par conséquent, ce qui était une nouveauté il y a trois ans, est désormais le choix préféré de millions de personnes. »

Le Galaxy Z Flip 3 se vend toujours comme des petits pains

Roh Tae-moon précise ensuite que Samsung doit ce succès en grande partie aux Galaxy Z, puisque ces derniers plus de 70 % du chiffre total de ventes des smartphones pliables. Un score qui confirme l’engouement autour du dernier modèle, qui représentait déjà 53 % des ventes de smartphones pliables toutes marques confondues au premier trimestre 2022.

En outre, la quasi-totalité des utilisateurs restants a opté pour un Galaxy Z Fold, notamment pour leur plus grand écran et leur productivité accrue. Face à ce succès grandiloquent, Samsung se dit désormais « sommes engagés dans ce voyage à la recherche de nouvelles possibilités pour l’innovation mobile ». Ce voyage continuera le 10 août prochain, date à laquelle les Galaxy Z Fold et Z Flip 4 seront officiellement dévoilés par la firme.

Source : Samsung