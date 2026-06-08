Samsung Galaxy S26 FE : une première photo dévoile son design, le bloc photo présente un détail surprenant

Alors que le Galaxy S26 FE n’est pas attendu avant plusieurs mois, le futur smartphone de Samsung se dévoile déjà au compte-gouttes. Après ses performances et un premier firmware publié sur les serveurs de la marque, c’est au tour de son design d’être révélé. Un cliché en conditions réelles donne à voir à quoi il ressemble.

Parmi son catalogue, Samsung possède un modèle Fan Edition (FE). Il s’agit d’une déclinaison plus accessible de ses flagships, dont la sortie a lieu généralement plusieurs mois après : l’an dernier, le Galaxy S25 FE avait par exemple été lancé en septembre. La version FE reprend la substantifique moelle des modèles haut de gamme, avec quelques concessions pour être proposée à un prix réduit – et s’adresser ainsi à un public élargi.

Sans surprise, le modèle de cette année est baptisé Galaxy S26 FE. Son processeur, l’Exynos 2500, ainsi que ses performances ont déjà été révélés par un benchmark en avril dernier. Et jusqu’à présent, seul un firmware publié sur les serveurs OTA de la firme sud-coréenne est venu confirmer l’avancement du développement du futur smartphone – et cet indice inédit suggérait que l’entreprise tient son calendrier bien rodé. Mais c’est désormais son design qui vient de fuiter et pas de n’importe quelle manière : grâce à une photo bien réelle.

Le Galaxy S26 FE dévoile son design familier mais revisité en photo

Une certification anticipée du Wireless Power Consortium (WPC) pour le Galaxy S26 FE a été découverte par nos confrères de 9to5Google. On y apprend qu’il porte le numéro de modèle SM-S741. Surtout, le document comporte une photo du terminal en conditions réelles.

On y voit un appareil au design familier. Les fans de Samsung reconnaîtront sans mal la « patte » de la gamme Galaxy S26 : ce nouveau bloc photo, signe réellement distinctif par rapport au Galaxy S25 FE.

Un élément surprend toutefois : le positionnement de ce module protubérant qui englobe les trois capteurs – le flash demeurant directement sur le dos du smartphone. Le bloc photo est en effet placé très près de l’angle supérieur gauche, bien plus qu’il ne l’est sur le Galaxy S26 ou sur le Galaxy Z Fold 7.

Nous n’aurons rien de plus à nous mettre sous la dent côté spécifications pour le moment. La vitesse de charge affichée – 5 W – est vraisemblablement là pour combler l’espace, et si le support Qi 2.2.1 est indiqué, aucun indice ne vient trahir l’intégration d’aimants spécifiques à la charge sans fil – à l’image de la gamme Galaxy S26. Mais sa sortie n’étant pas attendue avant au moins septembre – si Samsung conserve le même calendrier –, les informateurs ont encore tout leur temps pour dévoiler sa fiche technique.