Le Samsung Galaxy S26 FE pourrait sortir beaucoup plus tôt que prévu, peut-être même cet été

Une récente fuite plutôt inattendue laisse aujourd'hui présager d'une sortie prochaine pour le Galaxy S26 FE. Alors que le smartphone n'est pas attendu avant la rentrée prochaine, ce dernier apparaît d'ores et déjà aux côtés des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 dans certaines listes.

Alors que toute l'attention des utilisateurs de Samsung est aujourd'hui tournée vers les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, dont le lancement aura lieu demain, le constructeur prépare d'ores et déjà la suite. Or, si l'on en croit le calendrier de sorties habituel pour ce dernier, la suite n'est autre que le Galaxy S26 FE. Celui-ci a déjà fait parler de lui à plusieurs reprises ces dernières semaines, apparaissant ça et là dans divers benchmarks.

Ces apparitions sont souvent le signe de la sortie prochaine d'un smartphone, mais jusqu'à maintenant, rien ne laissait présager que Samsung se préparait à une sortie anticipée. La firme coréenne a généralement pour habitude de lancer les versions abordables de son dernier flagship au mois de septembre. Mais il se pourrait bien que cette année change un peu la donne, si l'on se réfère à la dernière trouvaille de nos confrères d'Android Authority.

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Le Galaxy S26 FE pourrait sortir avant la rentrée

Le plus souvent, les listings d'organismes de régulation tels que la FCC sont un bon indicateur de la sortie prochaine d'un smartphone. Mais il arrive que d'autres sources d'informations permettent d'obtenir des indices à ce sujet. C'est le cas cette fois pour le Galaxy S26 FE, qui fait sa première apparition officielle dans un document interne à Google, qui regroupe tous les appareils éligibles à un essai gratuit à Google AI.

Or, le smartphone n'est pas le seul à se montrer dans cette liste, puisqu'il se trouve juste à côté des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, qui, on le rappelle, seront présentés officiellement demain. Surtout, ces derniers ne sont apparus dans le document que la semaine. Si cela n'est pas une preuve concrète de la sortie anticipée du Galaxy S26 FE, ce listing laisse clairement entendre que Samsung se prépare d'ores et déjà à la sortie du smartphone, qui pourrait donc être disponible dès les semaines à venir.