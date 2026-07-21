Le Samsung Galaxy S26 FE pourrait sortir beaucoup plus tôt que prévu, peut-être même cet été

Une récente fuite plutôt inattendue laisse aujourd'hui présager d'une sortie prochaine pour le Galaxy S26 FE. Alors que le smartphone n'est pas attendu avant la rentrée prochaine, ce dernier apparaît d'ores et déjà aux côtés des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 dans certaines listes.

samsung galaxy s25 fe test

Alors que toute l'attention des utilisateurs de Samsung est aujourd'hui tournée vers les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, dont le lancement aura lieu demain, le constructeur prépare d'ores et déjà la suite. Or, si l'on en croit le calendrier de sorties habituel pour ce dernier, la suite n'est autre que le Galaxy S26 FE. Celui-ci a déjà fait parler de lui à plusieurs reprises ces dernières semaines, apparaissant ça et là dans divers benchmarks.

Ces apparitions sont souvent le signe de la sortie prochaine d'un smartphone, mais jusqu'à maintenant, rien ne laissait présager que Samsung se préparait à une sortie anticipée. La firme coréenne a généralement pour habitude de lancer les versions abordables de son dernier flagship au mois de septembre. Mais il se pourrait bien que cette année change un peu la donne, si l'on se réfère à la dernière trouvaille de nos confrères d'Android Authority.

Sur le même sujet — Samsung Galaxy S26 FE : une première photo dévoile son design, le bloc photo présente un détail surprenant

Le Galaxy S26 FE pourrait sortir avant la rentrée

Le plus souvent, les listings d'organismes de régulation tels que la FCC sont un bon indicateur de la sortie prochaine d'un smartphone. Mais il arrive que d'autres sources d'informations permettent d'obtenir des indices à ce sujet. C'est le cas cette fois pour le Galaxy S26 FE, qui fait sa première apparition officielle dans un document interne à Google, qui regroupe tous les appareils éligibles à un essai gratuit à Google AI.

Or, le smartphone n'est pas le seul à se montrer dans cette liste, puisqu'il se trouve juste à côté des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, qui, on le rappelle, seront présentés officiellement demain. Surtout, ces derniers ne sont apparus dans le document que la semaine. Si cela n'est pas une preuve concrète de la sortie anticipée du Galaxy S26 FE, ce listing laisse clairement entendre que Samsung se prépare d'ores et déjà à la sortie du smartphone, qui pourrait donc être disponible dès les semaines à venir.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Voiture électrique : TotalEnergies surfacture la recharge sur les autoroutes

TotalEnergies, qui gère des stations de recharge pour voitures électriques sur les autoroutes de France, a mis en place une surfacture qui s’active à une condition. Voilà qui ne va…

Nintendo refuse de rembourser les joueurs qui ont payé leur Switch 2 plus cher à cause de Donald Trump

Nintendo vient de déposer une demande auprès de la justice américaine pour annuler le recours collectif à son encontre, visant à obtenir un remboursement suite à l’achat de leur Switch…

La Coupe du monde a servi d’appât pour faire tomber plus de 1 000 sites pirates en un seul coup de filet

Regarder les matchs gratuitement sur un site pirate n’a jamais été aussi risqué. Pendant toute la Coupe du monde 2026, police et ayants droit ont frappé à l’échelle mondiale. Des…

Google Chrome : Gemini s’invite dans les groupes d’onglets pour répondre à toutes vos questions

Google ne cesse de renforcer l’intégration de Gemini au sein de son navigateur : Chrome. La firme de Mountain View y teste régulièrement des nouveautés, que ce soit pour faciliter l’accès…

Samsung Galaxy Unpacked juillet 2026 : comment suivre le lancement des Galaxy Z Gold 8 et Galaxy Z Flip 8

Samsung nous donne rendez-vous demain pour sa désormais traditionnelle conférence Unpacked de l’été. Comme toujours, nous retrouverons la nouvelle gamme de smartphones pliants et la prochaine version de One UI….

Le Google Pixel 11 Pro se dévoile dans une photo mise en ligne en avance

Oups, le site de Google Fi a encore posté une photo du prochain smartphone de Google des semaines avant sa présentation officielle. Elle a été supprimée depuis, mais pas sans…

Samsung s’apprêterait à offrir aux Galaxy S25 une fonction vidéo inédite du Galaxy S26

Samsung a doté ses Galaxy S26 d’un verrouillage horizontal très pratique pour filmer. Cette fonction pourrait bientôt débarquer sur les Galaxy S25, restés jusqu’ici sur la touche. Le constructeur reviendrait…

Les écrans LG installent des logiciels espions et affichent des pubs McAfee sur les PC Windows

La connexion d’un écran LG à un PC Windows provoque l’installation de logiciels espions et publicitaires sans l’autorisation de l’utilisateur. Quand on achète un moniteur gaming haut de gamme d’une…

L’UE sanctionne AliExpress d’une amende de 550 millions d’euros pour vente de produits illégaux, dangereux et contrefaits

AliExpress écope d’une lourde amende en Europe pour plusieurs manquements importants concernant les produits vendus sur sa plateforme en ligne. Acheter un produit sur AliExpress, c’est un peu comme jouer…

Tapo P110 : -41% sur cette excellente prise connectée pendant les Soldes sur Amazon

Les Soldes d’été se terminent dans quelques jours. Alors ne passez pas à côté des dernières offres exceptionnelles. Sur Amazon, vous pouvez par exemple trouver une prise connectée de qualité…