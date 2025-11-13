One UI 8.5 : cette application culte de Samsung pourrait faire son grand retour dans une version dopée, mais seulement sur certains appareils

Une application culte des premières heures d’Android, remplacée depuis, pourrait bien faire son grand retour avec One UI 8.5. Son nom ? Smart Manager. Pour autant, il semble qu’elle ne sera pas disponible sur tous les appareils.

One UI 8.5, la surcouche de Samsung basée sur Android 16 QPR2, ferait ses débuts avec le lancement de la gamme Galaxy S26 – qui devrait avoir lieu, selon les rumeurs, entre janvier et février 2026. Elle s’annonce plus importante que prévu avec ses nouvelles fonctionnalités, dont certaines réclamées depuis des lustres, et ses améliorations graphiques.

D’après des captures d’écran partagées sur X (anciennement Twitter) relayées par nos confrères de SamMobile, une application pas si nouvelle que cela pourrait figurer parmi les nouveautés. Toutefois, tous les appareils n’en profiteront peut-être pas.

Smart Manager fait son grand retour dans une version beaucoup plus puissante sur One UI 8.5, mais pas pour tout le monde

Si le nom « Smart Manager » (ou Gestionnaire intelligent dans la langue de Molière) vous dit quelque chose, c’est sans doute que vous êtes fan de la première heure du constructeur sud-coréen, puisqu’il s’agissait d’une application disponible sur les anciens Samsung Galaxy tournant sous Android 6.0 Marshmallow et antérieures. Elle permettait de gérer l’autonomie de la batterie, la quantité d’espace de stockage disponible sur votre mobile, sa sécurité ou encore sa mémoire vive à un seul et même endroit.

Smart Manager a ensuite été remplacée par l’application Device Care, toujours présente sur les téléphones modernes du constructeur sud-coréen avec One UI. Cependant, il se pourrait que Smart Manager fasse bientôt son grand retour, dans une version dopée.

Lire aussi – One UI 8.5 : vous allez faire des économies de data grâce à cette fonctionnalité inédite sur Samsung Galaxy

Quelles différences entre ces deux applications ? Globalement, elles sont similaires : toutes deux proposent des outils de gestion du système : batterie, stockage, mémoire, applications… En revanche, Smart Manager semble intégrer de nombreuses options supplémentaires, par exemple pour le verrouillage des applications, des raccourcis pour les mises à jour logicielles, l’accès à des fonctionnalités expérimentales via Labs ou encore le mode Maintenance pour ne citer qu’elles.

Toutefois, ce come-back de Smart Manager dans une version boostée pourrait être limité à la Chine. Si on ignore pour le moment si Samsung prévoit à terme une sortie internationale, nous pouvons espérer que certaines de ses (meilleures) fonctionnalités s’exportent en dehors de la Chine pour être intégrées à la version globale de One UI 8.5.