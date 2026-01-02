Le prix du Samsung Galaxy S26 a fuité et contre toute attente, c’est une bonne nouvelle

Un rapport coréen vient de dévoiler le prix du Galaxy S26, le prochain flagship de Samsung. Si tout se passe comme prévu, le constructeur coréen devrait parvenir à défier les contraintes actuelles du marché.

La nouvelle année est là et, conformément à la tradition, nous savons déjà presque tout des futurs Galaxy S26. Design, fiche technique (notamment le fameux processeur qui fait couler beaucoup d'encre), et même certaines fonctionnalités exclusives, il n' y a déjà plus grand-chose à apprendre des futurs smartphones de Samsung. Si ce n'est son prix. Or, sur ce point, les choses se corsent un petit peu.

Vous n'êtes probablement pas passé à côté, l'industrie de la tech est frappé depuis plusieurs semaines par une lourde pénurie de RAM, que nous avons déjà couvert à de nombreuses reprises dans nos colonnes. Cette pénurie risque d'avoir un impact direct sur le prix de nos smartphones en 2026, et Samsung n'échappe pas à la règle. Autant dire que jusqu'à maintenant, on s'attendait le pire avant qu'une fuite ne finisse par lâcher le morceau.

Sur le même sujet – La fonction secrète de l’écran du Galaxy S26 Ultra de Samsung vient d’être révélée par cette fuite

Voici le prix que devraient coûter les Galaxy S26

C'est finalement un rapport coréen qui vient nous rassurer. D'après ce dernier, Samsung serait parvenu à réaliser ni plus ni moins qu'un petit miracle. En effet, et pour la quatrième année consécutive, les prix des Galaxy S26 seraient similaires à ceux de leurs prédécesseur. Pas de hausse des tarifs donc, alors même que tous les indicateurs sont au rouge. Voici donc les prix en dollars théoriques des prochains flagships :

Samsung Galaxy S26 : 799 dollars

799 dollars Samsung Galaxy S26+ : 999 dollars

999 dollars Samsung Galaxy S26 Ultra : 1299 dollars

Cette décision n'est pas anodine. Pas ces prix, Samsung cherche très probablement à s'aligner sur Apple, qui n'a pas non plus augmenter les prix à la sortie de l'iPhone 17. La facture restant la même aux États-Unis, il y a de fortes chances pour que les marchés européens aient droit au même traitement. Ce ne sera cependant pas le cas de la Corée du Sud, victime d'un court du won défavorable.