Samsung Galaxy S25 Ultra : le smartphone chute à 683 € en cumulant ces 2 offres, il n’a jamais été aussi peu cher !

Alors qu’il était affiché à 1472 € à sa sortie l’année dernière, le prix du Galaxy S25 Ultra continue de chuter et passe seulement à 683 € ! Mais attention, cette offre n’est valable qu’aujourd’hui sur Rakuten. On vous explique comment en profiter !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone mais votre budget est trop limité pour craquer sur un modèle haut de gamme ? Ce bon plan est fait pour vous ! L’excellent Galaxy S25 Ultra passe à prix sacrifié pendant les Soldes d’hiver.

Sorti il y a un an à 1472 € dans sa version avec un espace de stockage de 256, le prix du smartphone premium de Samsung a bien baissé au fil des mois. Il est aujourd’hui en vente à 1199 € sur le site officiel de Samsung, mais vous pouvez le trouver à 764,99 € seulement sur Rakuten. Et aujourd’hui, vous avez 5 € de réduction en plus avec le code WHIF et 76,50 € de cash back pour les membres du Club R. Le smartphone vous revient alors à 683,49 €. Mais cette offre n’est valable que quelques heures. Demain il sera trop tard, donc n’attendez pas pour en profiter !

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S25 Ultra ?

Le Samsung Galaxy S25 Ultra figure parmi les meilleurs smartphones Android actuellement disponibles sur le marché. Avec sa puce Snapdragon 8 Gen 3 Elite, gravée en 3 nm et ses 12 Go de RAM, c’est un modèle puissant qui a été conçu pour tirer profit des dernières innovations en matière d’intelligence artificielle.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est par ailleurs équipé d’un bel écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces. Grâce à sa résolution QHD+ de 3120 × 1440 pixels et son taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, vous pouvez profiter de vos contenus dans les meilleures conditions, avec des images fluides, contrastées aux couleurs vibrantes.

Enfin, la partie photo tient ses promesses puisque ce modèle est doté d’un capteur principal de 200 MP. À l’arrière, on retrouve aussi un ultra grand-angle de 50 MP, un téléobjectif x5 de 50 MP et un téléobjectif x3 de 10 MP.