Samsung Galaxy S25 Ultra : grâce à 700 € de réduction, l’excellent smartphone est à prix sacrifié les soldes !

Sorti l’année dernière au prix de 1472 €, le smartphone haut de gamme de Samsung n’échappe pas aux chutes de prix des soldes. Alors que son prix avait déjà baissé à 1 199 € seulement, vous pouvez l’avoir à 769,99 € sur Rakuten. Et avec le code RAKUTEN20, il passe à 749,99 € seulement !

Le Samsung Galaxy S25 Ultra figure parmi les meilleurs smartphones du moment. Mais à 1472 €, son prix était un frein pour beaucoup de bourses. À l’occasion des Soldes d’hiver qui viennent tout juste de commencer, vous pouvez vous faire plaisir en faisant de belles économies puisqu’il passe à 749,99 € seulement sur Cdiscount.

Le smartphone haut de gamme est en effet en promotion à 769,99 €. Et avec le code RAKUTEN20, vous obtenez 20 € de réduction supplémentaire. C’est une affaire !

Samsung Galaxy S25 Ultra : le smartphone haut de gamme passe à prix cassé pour les soldes

Avec ses caractéristiques avancées, le Galaxy S25 Ultra fait partie des meilleurs smartphones Android du moment. Il a été conçu pour profiter au mieux des dernières innovations en matière d’intelligence artificielle.

Il embraque la puce Snapdragon 8 Gen 3 Elite, gravée en 3 nm et couplée à 12 Go de RAM. On retrouve aussi un espace de stockage de 256 Go. Avec cette configuration, ce smartphone est à la fois puissant, fluide et endurant. Sa batterie de 5000 mAh vous offre d’ailleurs une autonomie confortable.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra dispose en plus d’un bel écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces qui profite d’une résolution QHD+ de 3120 × 1440 pixels et d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Vous pouvez apprécier vos contenus dans les meilleures conditions, avec des images contrastées, lumineuses aux couleurs vibrantes.

Enfin, la partie photo est un atout majeur sur ce smartphone. Le Galaxy S25 Ultra est équipé de quatre capteurs à l’arrière. En plus de l’objectif principal de 200 MP, il embarque un ultra grand-angle de 50 MP, un téléobjectif x5 de 50 MP ainsi que d’un téléobjectif x3 de 10 MP.