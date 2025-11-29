Le Galaxy S25 Ultra est presque 40% moins cher chez Samsung, mais c’est bientôt fini

Pour le Black Friday, Samsung propose une grosse remise sur le Galaxy S25 Ultra. Le smartphone premium voit son prix chuter de plus 500 €, en remise immédiate. Voici comment profiter de cette offre exceptionnelle.

Samsung fait aussi son Black Friday et propose des nombreuses offres intéressantes. Le Galaxy S25 Ultra n'y échappe pas et tombe ainsi à son prix le plus bas sur le site officiel. Cette offre repose sur plusieurs réductions et elles sont toutes immédiates.

D'abord, le smartphone est affiché à 1099 € au lieu de 1472 € dans sa version avec 256 Go de stockage. Cela correspond à une première réduction de 373 €. Ensuite, en saisissant le code promo BF10 au panier, vous profitez d'une remise supplémentaire de 10%.

Le Galaxy S25 Ulra passe ainsi à 939 €. Et comme si cela ne suffisait pas, en sélectionnant Paypal comme moyen de paiement, vous profitez d'une réduction supplémentaire de 50 €. Le smartphone passe au final à 939 € au lieu de 1472 €, soit une réduction totale de 533 €.

Galaxy S25 Ultra : le meilleur de Samsung, sans compromis

Le Galaxy S25 Ultra est le smartphone le plus avancé de Samsung en 2025. C'est un modèle ultra-performant qui embarque la puce Snapdragon 8 Elite, le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm. Ce dernier est accompagné de 12 Go ou 16 Go de RAM et 256 Go à 1 To de stockage.

Et comme d'habitude chez Samsung, l'écran du Galaxy S25 Ultra est de très grande qualité. Il s'agit d'une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, avec une définition de 3120 x 1440 px et un taux de rafraichissement variable pouvant monter jusqu'à 120 Hz. Grâce à la technologie LTPO, ce taux peut aussi descendre jusqu'à 1 Hz pour optimiser l'autonomie de la batterie, en fonction du contexte.

Quant à la partie photo, elle s'appuie sur quatre capteurs à l'arrière : un grand-angle de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et deux téléobjectifs. Le premier, de 50 MP est un objectif périscopique, avec zoom optique 5x. Le second quant à lui offre une résolution de 10 MP, avec un zoom optique 3x. Sans surprise, et comme nous avons pu le constater lors de notre test complet du Galaxy S25 Ultra, le smartphone excelle en photo.

Enfin, le smartphone dispose d'une batterie de 5 000 mAh, avec une charge rapide à 45W. Il tourne sous One UI 7.x et recevra 7 ans de mises à jour.