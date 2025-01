Samsung dévoile les Galaxy S25 et S25+, faites place à l’IA

Samsung révèle enfin sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy. Souhaitez la bienvenue aux S25, S25+ et S25 Ultra ! Voyons ce que les deux premiers modèles ont dans le ventre cette année. Spoiler : on y trouve surtout de l'intelligence artificielle.

Le rituel de début d'année a bien eu lieu. Fidèle à ses habitudes, le constructeur sud-coréen Samsung a présenté la nouvelle série des smartphones Galaxy S lors de son événement Unpacked. Dites bonjour aux Galaxy S25 ! Ce n'est pas la première fois que vous les rencontrez, cela dit, vu les nombreuses fuites dont ils ont fait l'objet ces derniers mois. Mais est-ce qu'elles ont vu juste ? Dans l'ensemble : oui.

Intéressons-nous ici aux Galaxy S25 et Galaxy S25+ et voyons ce que la firme a modifié (ou non) par rapport aux modèles de l'an dernier, les Galaxy S24. Design, performances, autonomie, photo, fonctionnalités, prix… On vous dit tout.

Un design plus homogène qui gagne en finesse

La première chose qui saute aux yeux, c'est que Samsung a voulu aller plus loin dans l'homogénéisation du design de ses mobiles. Comme une photo vaut mieux qu'un long discours, regardez celle ci-dessous pour vous en rendre compte par vous-même. Les Galaxy S25 et S25+ présentent donc des bords arrondis et des tranches plates. Mis à part leur taille, ils sont impossibles à distinguer l'un de l'autre au premier coup d'œil.

Les plus attentifs constateront que les 2 appareils sont légèrement plus fins que leurs prédécesseurs, de 0,4 mm exactement. Ce qui donne les caractéristiques suivantes :

Galaxy S25 : Dimensions : 146,9 x 70,4 x 7,2 mm. Poids : 162 g.

: Galaxy S25+ : Dimensions : 158,4 x 75,8 x 7,3 mm. Poids : 190 g.

:

Le cadre en aluminium Armor promet de protéger les smartphones des chocs et chutes légères, tandis que la certification IP68 habituelle s'occupe de la résistance à l'eau et à la poussière. L'écran est quant à lui recouvert d'un Gorilla Glass Victus 2.

Pour le reste, Samsung a repris le design des S24. Les Galaxy S25 et S25+ sont disponibles en 3 couleurs, sachant que 3 autres (pour chaque modèle) sont exclusives aux exemplaires vendus sur le site samsung.com.

Des performances accrues, mais une batterie qui n'évolue pas

Alors que l'on craignait de se retrouver avec des smartphones dotés d'un processeur Exynos 2500 en Europe, c'est finalement Qualcomm qui est à la manœuvre. Les S25 et S25+ embarquent ainsi un Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm, autrement dit un Snapdragon 8 Gen 4 qui ne dit pas son nom. On le sait depuis longtemps : la puce est un monstre de puissance. Que vous lanciez 18 applications en même temps ou un jeu mobile 3D gourmand en ressources, les téléphones encaisseront le choc sans sourciller.

Le processeur est accompagné de 12 Go de RAM dans les 2 modèles, un montant aujourd'hui standard chez les smartphones haut de gamme. L'affichage se fait sur un écran AMOLED de 6,2 pouces pour le S25 et de 6,7 pouces pour le S25+. Côté définition, nous sommes à respectivement 2340 × 1080 pixels et 3 120 × 1 440 pixels. Dans les 2 cas, la fréquence de rafraîchissement maximale est de 120 Hz, ce qui assure une fluidité à toute épreuve.

La petite déception se trouve au niveau de la batterie, la même que dans les modèles précédents. Celle du Galaxy S25 affiche 4 000 mAh avec une vitesse de recharge de 25 W. Celle du Galaxy S25+ grimpe à 4 900 mAh et 45 W. En revanche, Samsung promet un optimisation supérieure, notamment grâce à la technologie mDNIe (mobile Digital Natural Image engine) utilisée par le processeur. Cela devrait augmenter l'autonomie réelle des mobiles, malgré des batteries identiques à l'an dernier.

Enfin, on note une nouveauté en termes de stockage puisque le Galaxy S25 de décline dans une 3e version avec 512 Go d'espace, là où le S24 était cantonné à 128 ou 256 Go. Une décision appréciable qui laisse plus de choix aux intéressés.

Une qualité photo toujours au rendez-vous, héritée des S24

Aucune surprise au niveau des capteurs des Galaxy S25 et S25+, on prend les mêmes et on recommence. Samsung avait déjà prévu d'utiliser ces derniers du S23 au S25, et la firme a tenu parole :

Galaxy S25 : Grand angle : 50 MP, f/1,8, équivalent 24 mm. Ultra grand angle : 12 MP, f/2,2, équivalent 13 mm. Téléobjectif : 10 MP, f/2,4, équivalent 67 mm, zoom optique 3x. Capteur Selfie : 12 MP, f/2,2, équivalent 26 mm.

: Galaxy S25+ : Grand angle : 50 MP, f/1,8, équivalent 24 mm. Ultra grand angle : 12 MP, f/2,2, équivalent 13 mm. Téléobjectif : 10 MP, f/2,4, équivalent 67 mm, zoom optique 3x. Capteur Selfie : 12 MP, f/2,2, équivalent 26 mm.

:

Comme pour l'autonomie, il faut se pencher sur l'aspect logiciel pour trouver des nouveautés. Le moteur ProVisual devrait améliorer sensiblement la qualité des clichés, surtout si vous montez dans les vitesses d'obturation. La partie vidéo profite de l'enregistrement HDR 10 bits, pour un rendu optimal même en basse lumière. Sans compter ce que l'IA permet de faire après la prise de vue.

L'intelligence artificielle plus que jamais au cœur de l'expérience

Que serait un smartphone haut de gamme sans pléthore de fonctionnalités IA de nos jours ? Les Galaxy S25 ne dérogent pas à la règle et déroulent un maximum de possibilités. D'abord, vos conversations avec Galaxy AI se font en langage naturel. Sous le capot, l'assistant choisit de recourir à Gauss, Gemini ou Bixby selon les besoins.

À propos de discussions, notons l'arrivée d'Action CrossApp, qui permet d'enchaîner plusieurs actions dans une seule commande vocale grâce à une extension de Gemini. Pour le moment, 6 applications Google et 4 applis Samsung sont compatibles, de même que WhatsApp et Spotify. D'autres s'ajouteront à la liste au fil du temps. Attention : Action CrossApp sera utilisable en français à partir du 7 février 2025, pas avant. Dans l'intervalle, il faudra parler anglais.

Parmi les nouveautés IA les plus notables, on trouve la Now Bar, réponse de Samsung à la Dynamic Island d'Apple. Elle prend la forme d'une barre de notifications en haut de l'écran de verrouillage et affiche diverses informations : itinéraire en temps réel, conditions du trafic, résultats sportifs, contrôle de la musique… Appuyer sur la notification permet d'accéder à plus d'options d’interaction.

Dans la même idée, le Now Brief est un résumé quotidien qui vous donne informations utiles passées ou à venir. Le matin, vous pouvez par exemple voir la météo du jour et la qualité du sommeil enregistrée la nuit, ou des rappels concernant une activité future. Comme sur iOS, Now Brief se limite à deux récapitulatifs par jour.

Les S25 peuvent d'ailleurs se servir de vos habitudes pour vous proposer des routines d'actions prédéfinies, à lancer d'un simple appui. Elles sont compatibles avec les objets connectés présents à votre domicile, comme des ampoules ou une enceinte intelligente.

La fonction Entourer pour chercher devient contextuelle. Une fois l'élément entouré, l'IA va analyser le contenu pour proposer des interactions en lien : copier du texte, appeler un numéro, chercher un objet sur un site de vente, etc.

On retiendra l'introduction d'une Gomme audio capable de réduire 6 types de sons sur vos vidéos : les voix, la musique, le vent, les bruits de fond, la foule et les bruits de la Nature. Un montage par intelligence artificielle fait aussi son apparition, pour créer une vidéo à partir des meilleurs moments de celles que vous aurez sélectionnées au préalable.

Les Galaxy S25 et S25+ accueillent également l'outil de création d'images par IA dévoilé avec le Galaxy Z Fold 6. Vous pouvez obtenir un résultat à partir d'une requête textuelle, d'un dessin/d'une image que vous fournissez comme base, ou en mélangeant les 2 méthodes.

Combien coûtent les Galaxy S25 et S25+ ?

C'est la bonne nouvelle de la présentation de Samsung : contrairement à ce que l'on pensait, les prix des Galaxy S25 et S25+ n'augmentent pas par rapport à ceux des S24. Mieux, ils se permettent de baisser de 10 € selon les configurations. Voici les tarifs en détail :

Galaxy S25 128 Go : 899 €.

Galaxy S25 256 Go : 959 €.

Galaxy S25 512 Go : 1 079 €.

Galaxy S25+ 256 Go : 1 169 €.

Galaxy S25+ 512 Go : 1 289 €.

Vous pouvez précommander les smartphones dès maintenant pour bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 100 € suivant l'enseigne, auxquels s'ajoutent d'éventuels bonus de reprise de votre ancien mobile.