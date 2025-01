Voici tous les prix des Galaxy S25 de Samsung et il y a une bonne nouvelle

Les Galaxy S25 de Samsung sont enfin officiels. Les smartphones sont déjà disponibles en précommande et arriveront en boutique le 7 février 2025. L’occasion idéale pour faire un point complet sur les prix de chaque modèle et sur les évolutions tarifaires. Si certains pourraient voir en cette grille tarifaire une mauvaise nouvelle, nous préférons voir le verre « à moitié plein ». Explications.

Enfin ! Samsung a présenté aujourd’hui ses nouveaux fleurons haut de gamme : les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. L’officialisation a eu lieu à l’occasion de la conférence Unpacked que la firme a organisée aux États-Unis. Leur identité n’était plus un secret, tant les fuites et les rumeurs ont éventé pratiquement toutes les nouveautés, qu’elles soient matérielles ou logicielles. Et autant l’avouer : les fuites avaient globalement raison, notamment quand elles affirmaient que les Galaxy S25 reprendraient en grande partie le travail effectué sur les Galaxy S24.

Nous avons donc trois smartphones, l’hypothétique Galaxy S25 Slim n’ayant pas été présenté. Vous pouvez lire dans nos colonnes plusieurs articles à leurs sujets. Une présentation en bonne et due forme du Galaxy S25 Ultra d’un côté et des Galaxy S25 et S25+ de l’autre. Un dossier complet sur la série Galaxy S25 qui regroupe l’ensemble des informations sur les téléphones. Une prise en main des smartphones avec nos premières impressions. Les trois Galaxy S25 sont non seulement officiels, mais ils sont également disponibles en précommande.

Voici tous les prix des Galaxy S25

Et qui dit précommande dit aussi… prix ! Si vous avez jeté un coup d’œil à nos autres articles, vous avez certainement constaté que nous ne sommes pas entrés dans le détail, parce que cela mérite d’y consacrer davantage que quelques lignes. En effet, les tarifs choisis par Samsung pour les Galaxy S25 peuvent sembler prudents. Ils sont en effet identiques à ceux des Galaxy S24. Il y a une seule différence qui concerne le Galaxy S25, avec l’apparition cette année d’un palier de stockage supplémentaire à 512 Go. Voici en détail les prix de chaque modèle :

Galaxy S25

128 Go : 899 euros

256 Go : 959 euros

512 Go : 1079 euros

Galaxy S25+

256 Go : 1169 euros

512 Go : 1289 euros

Galaxy S25 Ultra

256 Go : 1469 euros

512 Go : 1589 euros

1 To : 1829 euros

Il y a plusieurs détails importants dans ce tarif. D’abord, le fait que Samsung n’augmente pas ses tarifs, malgré les quelques améliorations sur la fiche technique, notamment le processeur que vous retrouvez dans tous les modèles (le Snapdragon 8 Elite for Galaxy). Malgré une inflation chez les fournisseurs de pièces détachées, Samsung choisit de ne pas faire porter cette charge sur le porte-monnaie de ses clients. C’est une bonne nouvelle. Bien sûr, certains pourraient argumenter que Samsung aurait pu baisser ses prix pour être plus compétitif face à certaines marques chinoises. Nous préférons voir le verre à moitié plein.

Pourquoi Samsung garde la version 128 Go du Galaxy S25 ?

Deuxième remarque : malgré l’exiguïté qu’elle offre, la version 128 Go du Galaxy S25 n’est pas supprimée par Samsung. Pourquoi ? Pour conserver un prix d’appel inférieur à 900 euros, comme chez Apple. Car Samsung suit comme toujours la grille tarifaire d’Apple. Conséquence indirectement voulue : le Galaxy S25 sera l’un des rares smartphones avec un Snapdragon 8 Elite vendus sous la barre des 900 euros. Et nous n’aurions jamais parié sur Samsung.

Dernière remarque moins positive : dans sa version 512 Go, le Galaxy S25 sera le premier modèle petit format de Samsung à dépasser les 1000 euros. Un signe qui ne trompe pas sur l’avenir. Notez également la valeur de chaque palier de stockage : 60 euros pour 128 Go supplémentaires, 120 euros pour 256 Go supplémentaires et 240 euros pour 512 Go supplémentaires. On ne peut pas faire plus logique. Les Galaxy S25 seront en vente le 7 février. D'ici là, retrouvez sur Phonandroid tous nos tests complets.