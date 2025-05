Switch 2 : Nintendo va enfin corriger l’un des plus gros problèmes des Joy-Con

Enfin une bonne nouvelle pour les voisins des joueurs de Switch : les Joy-Con 2 de la Switch 2 vibrent moins fort. Reste à savoir si cela va altérer l’expérience de jeu sur la prochaine console de Nintendo.

Nintendo l’a confirmé sur sa page dédiée à la rétrocompatibilité : les manettes de la Switch 2 proposeront des vibrations HD moins sonores que celles de la Switch originale. Une évolution qui simplifiera les sessions nocturnes… mais complexifiera certains jeux, comme Everybody 1-2-Switch!, où le bruit des manettes est un élément clé.

Si le « HD Rumble » a toujours été apprécié pour son immersion, ses bourdonnements parfois stridents en mode intense agaçaient les joueurs, et leur entourage. Avec les Joy-Con 2, fini les vibrements de moustique énervé pendant un combat dans Zelda. En revanche, le mini-jeu Joy-Con Hide & Seek deviendra plus coriace, puisque trouver une manette cachée en suivant son bourdonnement sera moins évident.

Silence, on joue… ou pas ?

Cette réduction de volume pose question sur certains usages créatifs du HD Rumble. Dans Super Mario Bros Wonder, par exemple, les vibrations servent à générer des effets sonores, comme des notes de musique lorsque Mario saute sur des blocs spéciaux. Avec des Joy-Con 2 plus discrets, ces clins d’œil audio pourraient passer inaperçus.

Autre détail : la compatibilité avec les accessoires. Le Ring-Con de Ring Fit Adventure ne supporte pas les Joy-Con 2, trop volumineux. Les joueurs devront ressortir leurs anciennes manettes pour enfiler leur tenue de sport virtuelle. Un casse-tête en plus, mais Nintendo assume : la priorité est clairement au confort acoustique.

Reste à voir comment les développeurs s’adapteront. Entre les joueurs ravis de ne plus déranger leur coloc et ceux qui devront tendre l’oreille pendant une partie, Nintendo mise sur un équilibre délicat. Une chose est sûre : les nuits seront plus calmes… sauf si vous perdez une manette sous le canapé. Ce qu’on aurait plutôt aimé voir, c’est Nintendo corriger le fameux Joy-Con Drift, qui fait dériver les sticks analogiques. Malheureusement, si l’on en croit les informations que nous disposons actuellement, ill semblerait que la firme japonaise n’a pas encore totalement résolu le problème.