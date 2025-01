Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra : on a comparé les deux écrans, voici ce qui change

Le Galaxy S25 Ultra est officiel et promet de nombreuses améliorations techniques et logicielles par rapport au modèle précédent. L’une d’elle concerne l’écran, plus grand et légèrement retravaillé. Nous avons reçu le terminal à la rédaction et nous l’avons comparé avec le S24 Ultra.

Avec le Galaxy S25 Ultra, Samsung promet de nombreux changements par rapport au S24 Ultra : améliorations logicielles, nouveau design, processeur plus puissant, mais aussi écran plus grand et peaufiné. Nous avons reçu le terminal à la rédaction et nous avons décidé de vérifier ce dernier point.

En regardant la fiche technique, on remarque que le Galaxy S25 Ultra dispose d’un écran de 6,9 pouces, contre 6,8 pouces pour le S24 Ultra. En mettant les deux terminaux côte à côte, on constate que la taille est en réalité similaire. Cette différence sur la fiche technique s’explique par l’occupation des bords (plus fins sur le S25 Ultra) ainsi que sur la gestion des angles. Pas d'inquiétude si vous craigniez un smartphone trop grand, donc.

Une partie technique quasi-similaire

Le Galaxy S25 Ultra propose exactement le même calibrage des couleurs que le Galaxy S24 Ultra, qui était déjà parfait. Au niveau de la luminosité, Samsung promet un pic de 2600 nits sur les deux produits (mesures labos). Lors de nos tests en condition réelles, nous avons mesuré une luminosité maximale de 1100 cd/m², à la fois sur le S24 Ultra et le S25 Ultra. A noter que pour ces analyses, nous avons activé le mode « lumière du soleil » dans les paramètres. Une excellente luminosité, donc, qui permet d’utiliser le téléphone en extérieur sans aucun souci. Notons tout de même d’une amélioration notable du mode AOD, qui est plus sombre sur le S25, donc moins énergivore. Une donnée que nous analyserons plus en profondeur lors de notre test.

La grosse révolution du Galaxy S24 Ultra par rapport au S23 Ultra a été le traitement des reflets. Sur le S25, peu d’améliorations notables sur ce point, mais on note des reflets un plus « doux » à l’œil nu, ce qui garantit encore une excellente lisibilité à l’extérieur.

Enfin, la plus grosse amélioration du S25 Ultra ne se voit pas : la dalle AMOLED est en effet certifiée Gorilla Glass Armor 2 (contre Armor 1 pour le S24), donc plus résistante aux chocs et aux rayures. Elle est aussi moins sujette aux traces de doigts, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

