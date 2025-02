Le Galaxy S25 Ultra est plus résistant que l’iPhone 16 Pro Max selon ce test de chute

PhoneBuff, un youtubeur, vient de publier une vidéo dans laquelle il fait s’affronter le récent Galaxy S25 Ultra de Samsung avec le dernier iPhone 16 Pro Max d’Apple. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le smartphone coréen a une longueur d’avance.

Le lancement des smartphones haut de gamme s'accompagne généralement d'une série de tests en tous genres. Les acheteurs potentiels souhaitent en effet avoir une idée de l'expérience utilisateur et de la durabilité offertes par ces appareils de plus en plus coûteux. Le Galaxy S25 Ultra est désormais disponible, et un récent test de chute révèle sa résistance aux accidents imprévus par rapport à l'iPhone 16 Pro Max.

Les deux appareils présentent des améliorations en termes de durabilité. Le Galaxy S25 Ultra arbore un cadre en titane de grade 5, une amélioration par rapport au grade 2 du S24 Ultra. Il bénéficie également d'une couche exclusive de Gorilla Armor 2, qui offre de puissantes propriétés anti-reflets et une résistance accrue selon Corning. De son côté, l'iPhone 16 Pro Max dispose aussi d'un cadre en titane de grade 5 et d'un écran protégé par le Ceramic Shield 2, que Apple affirme être « deux fois plus résistant que n'importe quel verre de smartphone ».

Samsung a une longueur d’avance sur Apple

Le test de chute réalisé par la chaîne YouTube PhoneBuff a soumis les deux appareils à des épreuves rigoureuses. Trois étapes principales ont été effectuées : chute sur le dos, sur le coin et sur la face avant. Dans tous les cas, les appareils ont été lâchés d'une hauteur de 1,45 mètre sur une surface en béton. Un « round bonus » a également été ajouté, consistant à faire tomber les appareils dix fois sur une surface en acier.

Lors du test de chute sur le dos, le Galaxy S25 Ultra a largement surpassé l'iPhone 16 Pro Max. Le verre arrière de l'appareil Apple s'est considérablement fissuré, tandis que le flagship de Samsung est resté presque intact, ne présentant que quelques égratignures sur le cadre et les anneaux de la caméra. Le test de chute sur le coin n'a pas posé de problème majeur pour les deux appareils, qui n'ont présenté que de légères rayures sur le bord impacté.

Le test de chute frontale s'est avéré plus complexe. Bien que les écrans des deux téléphones se soient fissurés, le Galaxy S25 Ultra a mieux résisté à l'impact. Son écran est resté utilisable après le test, contrairement à celui de l'iPhone 16 Pro Max qui présentait un risque de coupure pour l'utilisateur.

Le « round bonus » a finalement entraîné la fissuration du verre arrière du Galaxy S25 Ultra et rendu sa caméra frontale inutilisable. L'iPhone 16 Pro Max, quant à lui, a vu apparaître une ligne blanche permanente sur son écran. Malgré ces dommages, toutes les fonctions de l'appareil Apple sont restées disponibles. Le Galaxy S25 Ultra s'est donc montré globalement plus résistant lors de ces tests de chute, remettant en question les affirmations d'Apple concernant la robustesse de son Ceramic Shield 2.