Samsung Galaxy Unpacked 2025 : suivez ici le lancement des Galaxy S25 en direct

Samsung dévoilera ce soir ses Galaxy S25 lors de l’événement Galaxy Unpacked 2025. Cette nouvelle génération promet des innovations majeures, notamment grâce à Galaxy AI et au nouveau processeur Snapdragon 8 Elite. Voici comment suivre la conférence en direct.

Ce 22 janvier 2025 à 19h (heure française), Samsung tiendra son premier événement Galaxy Unpacked de l’année. Le constructeur coréen présentera sa nouvelle gamme phare, les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra. Ces smartphones, très attendus, devraient se démarquer par un design plus fin et des performances de pointe grâce au nouveau processeur Snapdragon 8 Elite. La marque tease également des avancées de taille en intelligence artificielle avec Galaxy AI, un outil intégré pour simplifier les tâches quotidiennes.

Samsung promet un événement riche en annonces. Les Galaxy S25 seront les stars de la soirée, mais d’autres nouveautés pourraient également être dévoilées, comme le mystérieux projet Galaxy AR/Project Moohan, le premier casque de réalité augmentée de la marque. Par ailleurs, l’événement permettra de découvrir One UI 7, la nouvelle version de l’interface logicielle basée sur Android 15, qui intègre les dernières avancées de Galaxy AI pour simplifier le quotidien des utilisateurs.

Découvrez comment regarder la présentation des Galaxy S25 en direct

Voici les informations pratiques pour ne rien manquer de l’événement :

Quand a lieu la conférence : Ce mercredi 22 janvier 2025

Ce mercredi 22 janvier 2025 À quelle heure commence le live : À 19 h (heure française)

À 19 h (heure française) Où regarder la conférence : Ici, sur la chaîne YouTube de Samsung ou directement sur le site officiel de Samsung France. Vous pouvez également suivre les mises à jour en temps réel sur les réseaux sociaux de la marque

Ici, sur la chaîne YouTube de Samsung ou directement sur le site officiel de Samsung France. Vous pouvez également suivre les mises à jour en temps réel sur les réseaux sociaux de la marque Combien de temps dure le live : Un peu plus d’une heure

La présentation sera aussi l’occasion d’apprendre les dates de sortie des Galaxy S25 et l’ouverture des précommandes. Samsung a déjà annoncé des avantages pour les premiers acheteurs : une réduction de 50 € sur les nouveaux smartphones et la possibilité de remporter l’un des 15 codes promotionnels d’une valeur de 500 €. Les précommandes devraient débuter immédiatement après l’événement, pour une sortie officielle des S25 prévue le 7 février. En plus des smartphones, l’événement pourrait également détailler les améliorations des outils de photographie, des performances en multitâche et des nouvelles options de personnalisation offertes par One UI 7.