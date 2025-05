Qui ne souhaite pas conserver son smartphone le plus longtemps possible, surtout si vous avez trouvé la perle rare, l'appareil qui vous convient parfaitement en termes de puissance, ergonomie, prises de vue… ? Voici comment prolonger la durée de vie de votre précieux téléphone, notamment en préservant au maximum sa batterie.

Si les constructeurs de smartphones annoncent aujourd'hui des mises à jour logicielles pouvant atteindre 7 ans, voire très prochainement 8 années de longévité, reste un problème de taille : la durabilité de la partie matérielle du téléphone. En 7 ans, les exigences matérielles peuvent évoluer, l'appareil peut être endommagé ou la batterie peut profondément s'essouffler.

C'est sur ce dernier point que nous allons nous attarder ici. Car l'un des meilleurs moyens de garder son téléphone plusieurs années, c'est bien d'en préserver la batterie, élément essentiel de l'appareil. Certes, même si Google tente d'améliorer l'autonomie des smartphones à l'aide d'une mise à jour Android, ce n'est pas toujours efficace sur le long terme. En adoptant les bons réflexes, en suivant ces quelques conseils, vous devriez donc fortement prolonger la durée de vie de votre téléphone.

1. Ne jamais attendre que la charge se retrouve à 0%

À l'heure actuelle, quasiment toutes les batteries des smartphones sont fabriquées à l'aide de Lithium-ion. Si cette technologie offre de nombreux avantages (rapidité de charge, coût de fabrication, meilleure gestion de la décharge au repos, etc.), elle présente néanmoins quelques inconvénients. L'un des plus flagrants concerne le niveau de charge : si celui-ci tombe à 0%, de la matière s'accumule au niveau des électrodes, bloquant ainsi les ions de la batterie. Il est donc fortement recommandé de ne jamais laisser son smartphone se décharger complètement.

La bonne nouvelle, c'est que la plupart des téléphones profitent désormais d'une fonctionnalité les empêchant de tomber réellement à 0% de charge. En réalité, il reste toujours un peu d'énergie malgré ce qu'affiche l'indicateur de batterie. Néanmoins, malgré cette technologie, si le smartphone n'est pas alimenté pendant un certain temps, sa charge chutera vraiment à 0%. Et c'est là que sa batterie a toutes les chances de se détériorer.

2. Éviter la surcharge de la batterie

Un autre conseil consiste à ne pas constamment charger le smartphone 100%. Là encore, vous pourriez endommager les cellules de la batterie. Notez cependant que certains constructeurs limitent volontairement les possibilités de charge de leurs appareils et les empêchent d'atteindre les 100%.

Malgré tout, l'idéal est de garder un niveau de charge situé entre 20 et 80%. Pourquoi ces valeurs ? Parce que la batterie de l'appareil peut s'user trop rapidement quand le voltage est trop élevé ou trop bas. Même si ce n'est pas toujours évident, surtout si vous êtes amené à vous déplacer beaucoup, n'hésitez pas à recharger votre smartphone plusieurs fois dans la journée. Charger son smartphone deux fois plus fréquemment triple la durée de vie de la batterie.

3. Préserver le smartphone des trop grands écarts de température

Qu'elle soit trop élevée ou trop basse, la température peut jouer un rôle prépondérant sur l'usure de la batterie. Rappelons que la charge d'un smartphone résulte d'une réaction chimique. Quand il fait trop froid, la résistance augmente tandis que la tension diminue. Dès lors, le smartphone peut même aller jusqu'à s'éteindre, considérant que la batterie est totalement déchargée (alors que ça n'est pas le cas).

Et quand il fait trop chaud ? Même combat. Laisser son appareil en plein soleil pendant plusieurs dizaines de minutes est très mauvais, la batterie pouvant être amenée à surchauffer, à s'user prématurément… Ou même à exploser ! Par conséquent, évitez à tout prix que l'appareil soit exposé à plus de 60° pendant une longue période.

4. Limiter certaines applications et leurs notifications

La plupart des constructeurs de smartphones proposent une option d'économiseur de batterie. Sur les Pixel de Google par exemple, vous trouverez cette fonction en vous dirigeant sur Paramètres > Batterie > Économiseur batterie. Cliquez simplement sur l'option Utiliser l'économiseur de batterie (non activée par défaut) et le tour est joué. Concrètement, quelles sont les actions entreprises par cette fonctionnalité ? Elle permet de limiter les effets visuels et l'usage des applications en arrière-plan, et elle active le thème sombre. Toujours sur les smartphones Google, il existe un mode encore plus poussé et baptisé Ultra économiseur de batterie. Ses tâches sont les mêmes que pour le mode évoqué précédemment, à ceci près qu'il suspend toutes les applications qui ne sont pas essentielles, ainsi que leurs notifications.