Le futur processeur du Galaxy S25 est un monstre de puissance, il pulvérise la concurrence

Un nouveau benchmark dévoile un score très impressionnant pour le prochain processeur mobile de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. La puce s'annonce bien plus puissante que ses concurrentes.

Dans le monde des processeurs mobiles, Qualcomm fait office de référence, au même titre qu'Apple. L'annonce d'une nouvelle puce par le fabricant est donc toujours attendue, puisqu'elle précède l'arrivée sur le marché de smartphones puissants. La dernière en date a d'ailleurs une particularité : un changement de nom. Après le Snapdragon 8 Gen 3, pas de Gen 4, mais un Snapdragon 8 Elite. Il devrait sans surprise équiper les prochains mobiles haut de gamme à venir entre la fin de l'année 2024 et début 2025.

Qu'attend-t-on de ce processeur ? Selon les dernières rumeurs, il pourrait être aussi puissant qu'une console de jeux vidéo, rien que ça. On le doit notamment à l'utilisation de nouveaux cœurs Oryon, que l'on retrouve sur le Snapdragon X Elite pour PC. Pour mesurer les performances de manière plus concrète, on peut se fier aux différents benchmarks. Même si la puce 8 Elite n'arrive officiellement que fin octobre, des scores ont déjà fuité et ils sont impressionnants.

Le Snapdragon 8 Elite pulvérise le score de son prédécesseur sur ce benchmark

Sur Geekbench, le Snapdragon 8 Elite affiche 3 260 points en mono-cœur et 10 051 en multi-cœurs. C'est plus que le processeur A18 Pro de l‘iPhone 16 Pro, qui affiche respectivement 3 182 et 7 872 points. Plus récemment, c'est le score d'AnTuTu qui a fuité. Le prochain composant de Qualcomm grimpe à 3 025 991 points, sachant qu'il l'atteint sur un smartphone realme GT7 Pro, bientôt disponible en Chine et en Inde.

À titre de comparaison, le Snapdragon 8 Gen 3 atteignait au mieux 2,1 millions de points. Contrairement à Geekbench, la comparaison avec l'A18 Pro d'Apple n'a pas lieu d'être dans la mesure où AnTuTu utilise un système de calcul différent sur Android et iOS.

Une chose est sûre : le Xiaomi 15 ou encore le Galaxy S25, qui seront équipés du Snapdragon 8 Elite, promettent de gérer sans sourciller les tâches les plus exigeantes et de faire tourner les jeux les plus gourmands avec fluidité. Plus qu'à espérer que la batterie et la gestion de la chaleur soient à la hauteur des performances.

Source : Smartprix