ColorOS 15 est officialisé par Oppo : l’interface Android la plus fluide du marché ?

Changements d'interface, amélioration de la fluidité du système et des animations, intégration de fonctions d'IA, ColorOS 15 est une mise à jour importante pour Oppo.

Oppo a officiellement annoncé la nouvelle version de sa surcouche logicielle, ColorOS 15, basée sur Android 15. L'une des améliorations notables présentées par la marque concerne la fluidité du système. Le constructeur a travaillé à la douceur des transitions et à la qualité des animations pour offrir une expérience visuelle bien plus agréable à l'œil. Nous devons encore la tester pour nous en faire une idée plus précise, mais ColorOS 15 pourrait bien proposer l'interface Android la plus fluide du marché, en attendant d'en savoir plus sur One UI 7.0 de Samsung.

Les technologies Aurora Engine et Tide Engine permettent d'améliorer le rendu graphique et la gestion des ressources pour obtenir de meilleures performances et des animations réactives, sans latence avec les actions de l'utilisateur. Un système de mise en cache dynamique a également été introduit à des fins d'optimisations. Le tout est accompagné de nouveaux effets visuels pour renforcer cette sensation de fluidité. Oppo promet des applications plus réactives à hauteur de 18 % et un processus d'installation des applications 26 % plus rapide.

ColorOS 15 : fluidité et IA au programme

ColorOS 15 modifie par ailleurs l'esthétique de la surcouche, avec de nouvelles icônes, ainsi que l'ajout d'éléments d'ombre et d'effets d'éclairage dynamiques et de lumière naturelle. L'interface n'en devient que plus moderne et on ne peut s'empêcher de voir des similitudes avec iOS 18. La mise à jour sépare le volet de notification et le centre de contrôle, une nouveauté qui est aussi attendue sur les smartphones Samsung avec One UI 7.

Bien entendu, Oppo suit la tendance et intègre des fonctions basées sur l'IA. Une fonction à la Circle to Search, qui vient aussi d'arriver chez Honor, est présente, tout comme la possibilité de supprimer des effets de flou, des reflets ou des éléments d'une photo. Des fonctions génératives disponibles chez Google et Samsung sont aussi au menu : l'application Notes peut formater et résumer les notes, l'enregistreur vocal peut résumer et retranscrire les enregistrements et numériser des documents permet aussi d'en obtenir un résumé ou une traduction.

ColorOS 15 sera préinstallé sur les Oppo Find X8, lancés le 24 octobre en Chine. Une mise à jour apportera cette version sur les Find X7, Find N3 et Find N3 Flip dès novembre. En Chine, ColorOS 15 propulsera aussi les smartphones OnePlus, dont le futur OnePlus 13. Chez nous, les OnePlus restent sous OxygenOS, qui partagent toutefois un socle logiciel commun avec ColorOS.