Samsung annonce le Galaxy S25 Ultra. Plus grand, plus beau, plus puissant, il a tout pour plaire

Samsung a levé le voile sur ses nouveaux smartphones phares. Parmi eux, le Galaxy S25 Ultra, le roi de la gamme. Véritable condensé du savoir-faire du constructeur, il propose un design repensé, un écran plus grand, un appareil photo amélioré mais aussi une partie logicielle qui mise sur l’IA.

Samsung a enfin présenté ses nouveaux smartphones phares de 2025 : le Galaxy S25, le Galaxy S25+ et surtout le Galaxy S25 Ultra. Toujours un peu à part dans la série, ce dernier améliore grandement sa formule avec quelques ajustements bienvenus.

Premièrement, Samsung a revu le design de son bébé. Le S25 Ultra garde le châssis en titane du S24 Ultra, mais mise sur des tranches entièrement plates (épaisseur réduite de 0,4mm). Le titane apporte non seulement un confort supplémentaire au toucher, mais aussi une solidité accrue, avec ici un revêtement certifié Gorilla Glass Armor 2. Il est évidemment IP68.

Galaxy S25 Ultra Ecran Dynamic AMOLED 2X 6.9"

QHD+

LTPO 2.0 1-120 Hz

2600 nits

Gorilla Armor Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite OS Android 15 + One UI 7 RAM 12 Go Stockage 256/512 Go 1 To microSD Non Capteur principal * 200 MP grand angle f/1,7

* 50 MP ultra grand angle f/1,9

* 10 MP Téléobjectif Zoom optique 3X f/2,4

* 50 MP Zoom optique 5X f / 2,2

* Autofocus laser Capteur selfie * 12 MP ultra grand angle f/2,2 Batterie 5000 mAh, charge rapide 45 Watts 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 Galaxy IA Oui Prix * 256 Go : 1469 euros

* 512 Go : 1589 euros

* 1 To : 1829 euros

Le smartphone de Samsung le plus abouti à ce jour

Côté écran, le Galaxy S25 Ultra arbore une grande dalle de 6,9 pouces (contre 6,8 pour le S24 Ultra) avec des bords arrondis. A l’intérieur, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite (pas d’Exynos, ouf) épaulé par 12 Go de RAM. En outre, il embarque un accumulateur de 5000 mAh avec charge rapide 45 Watts. La partie photo, quant à elle, connaît une légère évolution. On garde le capteur princpal de 200 mégapixels, mais le grand angle passe en 50 Mp. Des ajustements techniques par rapport au modèle précédent qui permettent de rester à la page. Samsung mise plus sur la partie logicielle pour innover.

Le S25 Ultra est doté d’Android 15 et de la surcouche One UI 7 qui met le paquet sur l’IA. Au menu des nouveautés, la Now Bar sur l’écran de verrouillage, qui affiche ce dont vous avez besoin selon les usages (musique, notif, météo), mais aussi la suggestion de routine ou encore Now Brief, panneau qui résume votre journée à venir.

Mais c'est Action CrossApp qui souhaite être le point fort du téléphone. Cette super app permet de piocher dans douze autres (Spotify, Gmail, Maps, WhatsApp) et utilise l’IA dans les commandes vocales. Par exemple, vous n’aurez qu’à dire « trouve un resto de pâtes pas loin du travail, réserve pour midi et préviens Sam et Bruno» et l’Ultra se chargera de le faire et de prévenir les intéressés. Malin.

Le Galaxy S25 Ultra est disponible à partir du 7 février prochain. Voici les tarifs :