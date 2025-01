Nous utilisons le Galaxy S25 Ultra depuis plusieurs jours, voici les quatre nouveautés de One UI 7 qui changent tout

La rédaction est actuellement en train de tester le Galaxy S25 Ultra. Le smartphone embarque Android 15 avec la nouvelle surcouche Samsung One UI 7. Une interface qui apporte pas mal de nouveautés. On fait le point sur les quatre plus importantes.

Samsung a dévoilé ses trois nouveaux smartphones la semaine dernière : le Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. En plus de proposer un rafraîchissement technique, ces terminaux ont la particularité d’être les premiers à embarquer la surcouche One UI 7 sur Android 15. Une innovation qui arrivera également sur les modèles déjà sortis.

A la rédaction, nous avons reçu le Galaxy S25 Ultra. Le test arrive bientôt, mais avant cela, nous souhaitions vous parler de ce One UI 7. Cette surcouche version 2025 change pas mal de choses, ce n’est pas simplement une petite MàJ pour la forme. Voici les quatre grosses nouveautés les plus emblématiques.

Un design plus doux

La chose la plus visible de ce One UI 7, c’est évidemment le design. Samsung a revu l’entièreté de sa partie visuelle, avec un look plus doux, mais aussi plus coloré. Sur le bureau, les widgets qui jouaient la transparence forment maintenant des tuiles et le mode AOD peut se personnaliser encore plus, en ajoutant des effets à ses photos ou des infos. Le détail qui nous séduit ? Il est maintenant possible de supprimer le texte sous les apps afin d’avoir un bureau épuré.

L’interface a aussi été revue, avec par exemple une barre de recherche située en bas dans le menu d’application ou encore des paramètres moins fouillis. La grille des apps a été repensée, afin de donner plus d’air à l’interface. Bref, le maître mot de cette surcouche semble être « clarté » et ça, on adore.

Un menu déroulant qui se refait une beauté

L’une des autres grosses nouveautés de One UI 7, c’est la refonte totale du menu déroulant. Alors qu’il était en une seule partie sur One UI 6.1, il est cette fois divisé en deux volets. Tirez vers le bas à partir de la droite, et vous aurez le menu rapide. Tirez à partir de la gauche, et les notifications apparaissent. Un système qui n’est pas nouveau, puisque de nombreux constructeurs l'ont déjà adopté. On aime également son design plus doux, avec ses tuiles aux angles arrondies et la suppression du texte. Une amélioration majeure.

A noter que le menu rapide est totalement personnalisable. Il est possible de réarranger les tuiles à sa guise. Ceux qui veulent un menu unique peuvent aussi les fusionner.

Now Bar, le Dynamic Island de Samsung

Dans sa communication, Samsung a mis en avant la Now Bar. Derrière ce nom marketing se cache un système de notifications dynamiques qui rappelle furieusement Dynamic Island d'Apple.

Ainsi, nous avons des tuiles empilées qui apparaissent sur l’AOD, en bas pour être facilement accessibles. Elles affichent des informations mises en avant par l’IA, comme le score de votre équipe préférée, votre navigation GPS, le minuteur en cours ou encore la musique que vous écoutez. En appuyant dessus, la fenêtre s’agrandit pour vous donner plus d’informations.

Ces infos ne disparaissent pas une fois le téléphone déverrouillé, puisqu’elles viennent se nicher tout en haut de l’affichage. Malin. A noter que ces tuiles ne font pas doublon avec les notifications, qui elles s’affichent en haut sur l’écran de verrouillage.

Now Brief, votre résumé quotidien

Now Brief est la grosse nouveauté de Samsung. Cette fonctionnalité est poussée soit par une tuile Now Bar, soit directement par un widget installé sur votre bureau. Il s’agit d’un résumé de votre journée via une fenêtre spéciale. Le matin, le menu vous donne la météo, les rendez-vous notés dans Google Agenda, les nouveautés musicales que vous suivez, les scores de votre équipe, etc. Une application propulsée par Gemini et qui s’affine avec vos habitudes.

Ce résumé est disponible à tout moment. Le soir par exemple, il fait office de bilan, tout en vous affichant le programme du lendemain. Ce n’est pas un gimmick, mais bien une application utile. Cela fait une semaine que nous utilisons le S25 et ouvrir Now Brief le matin est devenu un réflexe. Nul doute que cette fonctionnalité devient vite indispensable.

Et le reste ?

Ces quatre exemples ne sont qu’un échantillon de ce que propose One UI 7. La surcouche veut par exemple mettre le paquet sur l’IA, avec l’inclusion de Google Gemini directement sur le bouton Power. Une autre nouveauté, pas encore disponible sur notre modèle de test, est Action Cross App.

Cette super App utilise l’IA et les données d’une dizaine d’apps pour effectuer des actions simples. Par exemple, demandez à Gemini de trouver le meilleur resto de sushis pas loin de chez vous, de réserver pour 20 heures et de prévenir vos amis. Elle le fera, utilisant aussi bien Maps ou WhatsApp. Sur le papier, ça sonne comme une révolution, mais il faudra tester ça plus en profondeur pour voir ce que ça vaut réellement quand ce sera disponible.

One UI 7 est l'une des grandes nouveautés des Galaxy S25, mais la surcouche arrivera sur les terminaux plus anciens dans les prochaines semaines via une mise à jour.